Los diseños de uñas rosa claro pueden cambiar las reglas del juego si combinas los elementos adecuados para tu tipo de manicura. Hace una buena transición de un brillo neutro moderno a un brillo chic y divertido, logrando que luzcas como una chica elegante y moderna.

Así que para abrazar este hermoso color y adaptarlo a cualquiera de nuestras necesidades y eventos, te dejamos algunos hermosos diseños que puedes recrear tú misma en casa, de modo que termines con un resultado hermoso, elegante y sobre todo muy femenino.

Los mejores diseños de uñas oscuras que puedes llevar para lucir elegante y a la moda este invierno Nada dice elegancia más que unas uñas oscuras, sobre todo si le agregas un diseño espectacular para ir con las tendencias de invierno.

Así puedes llevar las uñas rosa claro de manera chic y divertida con estos diseños

Algodón de azúcar

Si sientes que tus uñas rosa claro de toda la vida no son suficientemente llamativas, entonces ha llegado la hora de sacar tu lado más dulce e intentar con el tono de algodón de azúcar. Es divertido, coqueto y fabuloso. Esta manicura sigue siendo un diseño corto, pero ofrece un tono mucho más brillante que otros.

Brillantina

Al más puro estilo de los noventas que tanto se está llevando ahora, estas uñas rosa claro incorporan uno de los elementos más destacados de esa década: la brillantina.

Según reseña el portal The Cuddle, para recrear este diseño aplicar una base rosa mate con tono delicado para todas las uñas menos la del dedo anular. En ella, usa un poco esmalte con brillo para un contraste sorprendente, bien sea de un color plateado o incluso un rosado metálico.

Diseños de uñas para lucir a los 30, 40 y más de 50 años de forma elegante Tenemos los secretos que van a explotar mejor los atributos de tu edad.

Para divertirte aún más, salpica un poco de brillantina en la base de la uña del dedo índice para darle un toque más interesante a tu manicura.

Puntos y patrones

No pueden faltar los patrones en unas uñas divertidas y chic. Estos puntos son extremadamente sencillos de replicar pero no por eso significa que no sean vistosos.

Inspírate en el guardarropa único de Minnie Mouse con este lindo y sencillo diseño. Dos uñas de cada mano están pintadas de rosa claro con lunares blancos en relieve, mientras que el resto de ellas quedará con un color igual al de los puntos con una base sólida.

Francesas brillantes

Pocas cosas son mas chic que una hermosa manicura francesa clásica. Pero puedes darle un pequeño toque divertido a este estilo usando una simple capa base rosa claro pero reemplazando la punta blanca con un moderno brillo plateado. Es un pequeño giro bastante coqueto, pero aún conserva todo el glamour de una estrella de cine.

Jardín de rosas

¿Puedes oler el dulce aroma de un jardín de rosas? Esta hermosa manicura está inspirada precisamente en este hermoso paisaje. Usa un esmalte de uñas de un tono rosa claro para asentar la base del diseño. Seguidamente aplica algunos patrones de rosas para completar la hermosa manicura. Si bien le da un toque elegante y clásico, las flores dibujadas le añaden dinamismo y un toque divertido a tus manos.

Diseños de uñas minimalistas inspirados en la Navidad que debes llevar este diciembre Tus manos lucirán alegres y delicadas al mismo tiempo.

¿Uñas largas o cortas?

La longitud de las uñas puede endulzar o resaltar un diseño de uñas rosa claro, todo dependerá de tu propio estilo y el de tu outfit.

Mantenerlas cortas les da un aspecto inocente y pulido a tus manos, especialmente si las mantienes en una forma cuadrada suave o ligeramente ovaladas.

Por otro lado, las uñas largas y cuadradas ayudan a resaltar un diseño rosa neutro. Son menos divertidas y más serias y elegantes; gritan que tienes todos tus asuntos en orden. Dan un aspecto más atrevido pero aún sutil.

Las uñas largas y puntiagudas con un toque de brillo también pueden servir para un look de fin de semana o de vida nocturna. Son atrevidas y vanguardistas. Límalas en una punta afilada para eliminar cualquier mención de "dulce" o "femenino" del vocabulario rosa que suele estar tan encasillado.

Más de este tema:

Uñas cortas con tonos claros para mantener un estilo femenino y discreto

Cómo pintar las uñas de tu mano dominante de manera exitosa

Diseños de manicura blanca para uñas cortas que te harán deslumbrar en Navidad

Te recomendamos en video