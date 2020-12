Cómo pintar las uñas de tu mano dominante de manera exitosa

Ya es bastante difícil pintar las uñas sin que se manchen las puntas de los dedos y las cutículas con esmalte. Pero una vez usas las herramientas para embellecer las uñas de tu mano dominante, a veces se siente como si hubieras perdido toda esperanza. Pero no todo está perdido ya que existen algunos trucos que pueden facilitar la experiencia.

Incluso los manicuristas necesitan un poco de ayuda cuando se trata de pintarse las uñas, a pesar de que tienen mucha más práctica que el resto de nosotras.

Y si bien es posible que ya tengas tu táctica para lidiar con esto, los expertos nos comparten algunos consejos para que puedas evitar que esos desórdenes sucedan.

Así puedes pintar las uñas de tu mano dominante con éxito

Mantén tu mano no dominante equilibrada y estable

"Al pintar tus propias uñas, especialmente con tu mano no dominante, la clave es mantener el pulso estable”, dice el manicurista Tom Bachik. Esto definitivamente es más fácil decirlo que hacerlo, por supuesto. Es por eso que Sigourney Nuñez, artista de uñas, recomienda pintar primero con la mano no dominante.

"Si te llegas a frustrar por estropear tu mano no dominante, intenta pintar con ella primero", dice. "Quita la parte difícil del camino para que el resto de tu manicura se desarrolle sin problemas desde allí".

Todos los manicuristas tienen sus propios trucos para mantener firmes las manos no dominantes. Tanto Núñez como Bachik recomiendan pintar las uñas sobre una superficie plana y estable, como una mesa o un escritorio, para que los antebrazos y los codos no se muevan ni se resbalen.

Como una alternativa, puedes tomar el consejo de la manicurista Gina Edwards: "un gran truco es usar un bloque de yoga o una caja de zapatos al revés para anclar el brazo y mantener la estabilidad".

Otra herramienta inesperada que puede utilizar para garantizar la estabilidad es un pedazo de corcho dispuesto de manera horizontal y cortado en la parte inferior para que sirva como base. "Puedes usar esto como un pequeño pedestal para sostener un dedo a la vez mientras pintas las uñas de tu mano dominante", dice Bachik.

Cuando se trata de la pintura en sí, Bachik aconseja colocar tu mano dominante sobre la superficie plana de tu elección, asegurándote de que apunte en dirección opuesta a ti. Luego, puede usar lo que Nuñez llama "el dedo de apoyo" para mantener el equilibrio. Bachik también recomienda esta técnica, que explica más detalladamente.

"Sosteniendo la brocha de pintura en tu mano no dominante, coloca tu dedo meñique hacia abajo en la superficie para que puedas mantener tu mano firme y puedas pintar las uñas de manera exitosa sin pasarte hacia los dedos”, dice. "Esto te dará un mayor control en lugar de mantener la mano levantada y usar todo tu brazo para tratar de hacer el trabajo.

Ten listo un quitaesmalte, por si acaso

No importa cuánto equilibrio puedas controlar, es probable que ocurran errores. Después de todo, incluso los técnicos de uñas profesionales mantienen acetona en sus estaciones por si acaso.

Nuñez aconseja hacer lo mismo para que toda tu experiencia de manicura sea un poco más fácil. "Siempre ten a mano una brocha para limpiar y un quitaesmalte en caso de que los necesite", dice. "Limpiar las cutículas o las paredes laterales que se desborden accidentalmente mientras te logras pintar las uñas ayudará a que tu manicura tenga un aspecto más refinado".

Si no tienes una brocha designada, ella dice que una de rímel también funcionará, solo asegúrate de no usarla nuevamente para maquillaje. "Nunca, nunca, uses esa brocha en tu cara de nuevo porque la sumergirás en removedor", advierte.

Además, si tienes vasos para shots de tequila en casa, puedes agregarlos a tu kit de manicura. "Es útil cargar un vaso de shot con removedor para que puedas sumergir fácilmente tu brocha de limpieza en él para eliminar cualquier imperfección", explica. Sin embargo, al igual que el pincel delineador de ojos, este vaso no debe usarse para su propósito original una vez que lo haya expuesto al quitaesmalte.

