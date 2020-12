¿Alguna vez te has preguntado cómo celebridades como Kim Kardashian o Cara Delevingne se ven tan radiantes sin mucho esfuerzo? Básicamente la respuesta está en cómo logran aplicar su iluminador en relación a la forma de su cara.

Este cosmético ha estado en el mercado por mucho tiempo pero no es sino a partir de hace un par de años que ha sido una gran tendencia. Pero lo que quizás no sabías es que puede que no lo estés aplicando de la manera correcta en relación a las facciones de tu rostro.

La cara de cada persona es diferente, pero en realidad hay una forma correcta de iluminar varias de ellas según su forma y la textura de la piel. Al aprender a resaltar, ya sea que tengas un rostro cuadrado, redondo, ovalado o en forma de corazón -las cuatro formas más populares- hay una rutina perfecta solo para ti.

Cómo aplicar iluminador dependiendo de la forma de tu cara

Cara ovalada

Según reseña el portal Simplysona, si tienes una cara ovalada, entonces llevas la ventaja de poder iluminar tu rostro de manera sencilla, al menos más que los demás tipos de rostro. Para esto, querrás concentrarte en mantener la simetría natural. Aplica tu iluminador con una brocha suave y esponjosa en el puente de la nariz para complementar tus proporciones perfectas.

Un truco que debes probar si quieres un efecto de lifting sin el botox es aplicar iluminador en los pómulos. Pero, si tienes mucha textura en tus mejillas y sufres de poros dilatados, usa una fórmula mate para no acentuar imperfecciones.

Otra forma en la que puedes aumentar tu brillo es aplicar un poco de iluminador al arco de Cupido.

Cara redonda

Al tener una cara de forma redonda, el objetivo es alargarla centrándose en la mitad de tu rostro. Al igual que las personas con forma ovalada, lo que debes buscar es resaltar el puente de la nariz y debajo del hueso de la ceja para obtener la luminosidad más favorecedora.

Cara cuadrada

Si la forma de tu cara es cuadrada, tu enfoque al igual que alguien con un rostro redondo es alargarlo. El resaltado suaviza los contornos nítidos que suelen tener las caras cuadradas, creando un brillo elegante que llamará la atención. Usa una brocha esponjosa para espolvorear tu iluminador a lo largo de la parte superior de los pómulos hasta las sienes en un movimiento en forma de 'C' que termine cerca de la línea del cabello.

Cara con forma de corazón

Por último, pero ciertamente no menos importante, está la cara en forma de corazón. Si tienes estas facciones, tu atención se centra en equilibrar tus rasgos cuando aprendes a iluminar tu rostro.

Aplica iluminador en la parte superior de la frente, el puente de la nariz y los lados de la mandíbula con una brocha esponjosa.

La combinación de acabados mate y brillante también ayuda a equilibrar tus características sin que accidentalmente se pase por la borda y luzcas demasiado iluminada.

La textura de tu piel también es importante

No solo es importante iluminar tu rostro según la forma, sino que la textura de tu piel juega un papel muy importante.

Si tienes la piel seca o los poros más grandes, es posible que desees mantenerte alejada de los productos brillantes y optar por un iluminador líquido. También es recomendable enfocarse en otras áreas de la cara, como iluminar los ojos, por encima de las cejas y el arco de Cupido.

Si eres joven y tienes la suerte de tener una piel suave y sin arrugas, un iluminador brillante hará que tu rostro emita un resplandor atractivo. Pero ten cuidado a la hora de aplicarlo, evitando no agregar mucho producto.

