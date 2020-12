Peinados con pasadores fáciles que son perfectos para fin de año

Los estilos muy elaborados, no siempre son los más bonitos. Hay maneras sencillas de jugar con la textura y largo de tu cabello que pueden hacerte lucir impecable en cuestión de minutos, lo mejor es que no tienen que mantener una imagen perfecta, ya que parte de su encanto es que dejes algunos pelitos fuera para darle un efecto effortless. Este es el caso de los peinados con pasadores, ya que con este sencillo accesorio, puedes pasar de un look básico a uno espectacular que puedes lucir en un evento especial como el fin de año.

Si aún no sabes cómo peinarte para tu próxima celebración, te damos algunas ideas de los estilos que puedes crear con broches, pasadores y un poco de fijador. No importa si tu cabello es largo o corto, ya que estos peinados pueden adaptarse al look de cada persona.

Peinados con pasadores que puedes hacer en 5 minutos

Ondas

Las ondas le dan dimensión a tu cabello lo que da la ilusión de una melena más llena. Para lograr este peinado con cabello suelto, primero se seca el cabello con ayuda de una secadora y un cepillo redondo. Se toma una sección a la vez y se peina el cabello hacia adentro al llegar a las puntas. Esta técnica logra además de dar volumen, pulir el cabello haciéndolo lucir más brilloso.

Coleta baja

Alacia tu cabello con la ayuda de una plancha. Pártelo por la mitad y átalo en la parte baja cerca de tu nuca. Así tendrás un look más sofisticado y pulido sin esforzarte demasiado. Este look es perfecto para ir a trabajar o salir por las tardes.

Chongo alto

Este estilo casual es ideal para un look femenino y despreocupado. Cepilla todo tu cabello y peínalo hacia atrás. Crea una coleta alta dejando algunos mechones de fuera y enrolla el cabello de la coleta para crear un chongo despeinado. Acomoda los mechones de cabello a los lados de tu rostro para enmarcarlo.

De lado

Peina tu cabello con una secadora y un cepillo redondo para darle más volumen, después haz una raya en un costado para peinar tu pelo de lado. En el lado con menor cantidad de cabello, coloca pasadores de diferentes formas para crear un look sencillo y femenino que puedes acompañar con cualquier vestido de fiesta o atuendo de invierno.

Para adornar tu trenza

Si buscas un look más sobrio que puedas llevar a la oficina, un broche que adorne tu trenza es suficiente para elevar tu outfit. Cepilla todo tu cabello y peínalo hacia atrás. Sujétalo en una coleta. Después, toma el cabello suelto y crea una trenza. Este peinado, es ideal para llevarlo con aretes largos o escotes llamativos.

