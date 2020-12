Outfits para Navidad con blazer que te ayudarán a lucir moderna y sofisticada

Si aún no tienes listo tu look para esta temporada festiva, entonces necesitas conocer estos outfits para Navidad que te harán lucir más sofisticada. Lo mejor, es que no tienes que comprar ropa nueva, ya que con tan sólo un blazer puedes crear miles de combinaciones que puedes usar una y otra vez.

Outfits para Navidad que puedes crear en menos de 5 minutos

Con falda y medias

La combinación de falda con medias es un favorito del invierno que además es el complemento perfecto de un blazer. Puedes usar colores contrastantes entre tu falda y tu blazer o coordinarlos para un look monocromático. Como calzado puedes usar botines con tacón, botas altas o stilettos.

Jeans y playera básica

No necesitas comprar ropa nueva para lucir diferente esta Navidad, puedes usar tus jeans favoritos, una playera básica y un blazer de color neutro. Para conseguir un look sofisticado, asegúrate de peinar tu cabello, ya sea en ondas con ayuda de una herramienta de calor o una coleta baja.

Con botas

Las botas track son la tendencia de 2021 que no podemos ignorar y serán el complemento perfecto para un look cómodo y moderno de Navidad. Puedes combinarlo con jeans, una blusa y un blazer si vas a estar en un jardín o un vestido y un blazer si celebrarás es un interior.

Acentúa tu cintura con un cinturón

Abotona tu blazer cruzado sobre un par de leggings y una blusa con cuello alto y coloca un cinturón del mismo color. Sube las mangas para dejar tu antebrazo descubierto y termina tu look con una bolsa de color llamativo como rojo o verde. No olvides recoger tu cabello en un chongo alto o coleta despeinada.

Mini vestido

Si tienes un mini vestido satinado que no has podido usar este año debido a la pandemia, este es el momento ideal de sacarlo de tu closet para combinarlo con un blazer oversized y tus tacones favoritos. Esta misma fórmula sirve perfectamente para vestidos largos.

