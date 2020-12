Maquillaje para la cena de noche vieja

Falta poco para que culmine el año y esa noche es muy especial, es un momento para recordar lo vivido, para hacer una reflexión de lo que se logró y hacer una lista de lo que faltó, para así establecer las metas que te acompañarán en el nuevo año.

Esa noche también es propicia para compartir entre familia y amigos así que es buen momento para apostar por un look diferente, una linda ropa, unos accesorios guapos, un peinado maravilloso y un maquillaje espectacular. Es una noche perfecta para deslumbrar y cerrar el año con broche de oro.

Es por eso que en esta oportunidad te presentamos algunas alternativas de maquillaje para que luzcas un look magnífico para despedir el 2020 y recibir el nuevo año. Quizás pudieras considerar este momento para lucir un look un poco más arriesgado con colores más llamativos y mucho más brillo, propio de la tendencia de Navidad y Año Nuevo. Claro, esto no significa que el maquillaje natural no pueda ser una opción, por el contrario, este año fue muy usado en las diferentes actividades tanto de día como de noche, recuerda que siempre lo más importante será que te sientas cómoda y que reflejes parte de lo que eres.

Es importante que al momento de escoger el maquillaje tengas claro el vestuario que utilizarán, así como el peinado que te acompañará a despedir este año. Nada mejor que planificar con tiempo el look, así estarás lista e impecable a tiempo.

Consideraciones antes de maquillarte

Antes de iniciar el maquillaje es importante que prepares tu piel.

Antes de colocar una gota de maquillaje debes hidratar tu piel con una crema que se adapte a tu tipo de piel.

Luego de la piel hidratada toca el turno del corrector de ojos, que le aportará luminosidad a tu rostro y corregirá las imperfecciones.

Luego le toca el turno a la base y culmina con un polvo para sellar.

Si eres de las mujeres que está pendiente de las tendencias, entonces es importante que tomes las siguientes consideraciones. Es importante que centres el maquillaje en un área, define lo que deseas destacar si son los ojos, los labios. Recuerda que, en el maquillaje, menos es más.

Los ojos

Por ejemplo, si deseas destacar la mirada puedes te iría muy bien aplicar la técnica del difuminado sobre la sombra de los párpados. En cuanto a los colores para la temporada está muy de moda usar los colores vivos, los colores dorados y las tonalidades grises para darle un poco de luz y brillo a la mirada.

Los labios

En cuanto a los labios, los tonos rosados están muy de moda. Otro color que nunca falla para la cena de Noche Vieja es el rojo, siempre será bien visto y nunca pierde vigencia. Recuerda que los brillos están en tendencia, también pueden ser una gran opción si tus ojos son el centro.

La base

Apuesta por los colores nude, mientras más natural se note tu maquillaje más bello te verás. La clave de un maquillaje es que parezca que no vas maquillada.

Rimel y delineador

Tanto el rímel como el delineador le darán profundidad y fuerza a tu mirada, puedes escoger entre líneas muy finas o gruesas según te guste y te sientas más cómoda.

Color en las mejillas

Nunca olvides ese toque de luz en tus mejillas, puedes apostar por un colorete en polvo o en crema en un tono coral o rosa sobre tus mejillas, puedes aplicarlo con ayuda de una brocha y difuminarlo para que tengas un acabado de luz, pero lo más natural posible.

Las cejas

Las cejas ayudan a empacar el rostro, a enfocar la mirada, por lo que no debes olvidar maquillarla. Si las maquillas de manera correcta, podrás conseguir un resultado de lo más profesional.

