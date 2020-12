5 consejos para sacarle el mejor partido a la sombra de ojos para chicas de piel oscura

Si tu piel oscura te intimida un poco a la hora de aplicar tu maquillaje, en especial la sombra de ojos que es tan delicada a la hora de crear nuestro look, entonces necesitas un poco de ayuda para hacer lucir ese tono tostado tan atractivo que sin duda es envidiado por muchas chicas.

Pero así como es un tono de piel hermoso, también es algo complicado para el maquillaje. Es por eso que te traemos algunos consejos a la hora de aplicar sombra de ojos, de modo que puedas lucir una mirada increíble y sin errores para que complementen tu look sin importar a dónde vayas.

Así puedes sacarle partido a la sombra de ojos si tiene piel oscura

Ten en cuenta los subtonos de tu piel

Según reseña la web de L’Oreal París, antes de aplicar cualquier sombra de ojos debes pensar qué colores complementarán mejor tu rostro. Para determinar eso, trata de concentrarte en los matices de los subtonos de tu piel. ¿Son fríos, cálidos o neutrales? Si no estás segura de cuáles son, la manera más sencilla de saberlo es revisando tus muñecas. Si tus venas se ven azules, entonces debes ir por un tonos frío; si tus venas se ven verdes, eres de tono cálido; pero si estás entre uno y otro, entonces probablemente tengas matices neutros.

Otra forma rápida de averiguar qué matices tienes es pensar qué tipo de joyería te queda mejor. Las joyas de plata favorecen más los matices fríos, mientras que las joyas de oro favorecen más los matices cálidos. Los tonos fríos tienen matices rosados, rojos o azules, mientras que los tonos cálidos tienen matices dorados o amarillos. Los tonos neutros están en algún lugar intermedio.

No temas experimentar

Los tonos de sombras de ojos intensos y profundos combinan a la perfección con la piel oscura así que siéntete libre de usar colores brillantes y atrevidos. Puedes optar por un tono violeta brillante metálico para añadir algo de elegancia y clase a tu maquillaje, una con tonos verde esmeralda para que se mezcle de manera uniforme con tu piel, además de un color azul rey muy vibrante que es una de las tonalidades de maquillaje que está en tendencia este invierno.

No olvides usar prebase

Una vez que se haya decidido por los tonos de sombra de ojos que vas a utilizar, no los apliques directamente en los párpados. En su lugar, aplica un poco de prebase primero para ayudar a crear una capa suave, luego espolvorea el color de sombra de ojos de tu elección en el párpado para que su aplicación sea mejor y dure más. Si no tienes primer a mano, puedes usar un poco de base regular o corrector en caso de necesidad.

Experimenta con el rímel

El rímel, por supuesto, es imprescindible. ¿Qué estilo de maquillaje de ojos estaría realmente completo sin él? Es por eso que no puedes dejar de usarlo como complemento para la sombra de ojos que escojas. La tonalidad negra de este cosmético indudablemente combinará con cualquier tono que elijas para realzar tu piel oscura.

Que el resto de tu maquillaje sea simple

Si has decidido lucir una sombra de ojos vibrantes en tus párpados, combina tu maquillaje con un acabado minimalista. Usa una prebase de maquillaje en todo el rostro para crear un lienzo uniforme. Luego, aplica un tono de base que combine con las tonalidades de tu piel oscura para un acabado impecable. Finalmente, procura mantener tus labios desnudos o con un tono de labial bastante claro de modo que todo el look se concentre en tus ojos. Igualmente trata de evitar el rubor y el iluminador si realmente no son necesarios para complementar.

