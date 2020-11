Descubre cómo llevar reflejos rubios sobre cabello castaño de manera fresca y casual

Admitámoslo: ha quedado demostrado que los reflejos rubios lucen increíbles básicamente sobre cualquier color de tinte, desde un negro chocolate hasta un tono rojizo de manera inesperada. Pero si bien estos ejemplos son buenos, unas hermosas luces doradas sobre cabello castaño definitivamente son perfectas para lucir fresca y casual.

Pero antes de dejarte caer en la silla de tu colorista de cabello y decirle “hazme estos reflejos rubios, por favor", quizás debas tomarte un segundo para averiguar qué tipo es el que mejor se adapta a tu estilo y a tu gusto, ya que cuando se trata de cabello castaño tienes muchas opciones.

Es por eso que hemos recopilado algunos estilos muy vistosos que pueden adaptarse de manera perfecta a un look bastante fresco y casual.

Bronce

A pesar de que se trata de destacar, los reflejos rubios no siempre deben ser la pieza central sino un complemento. Este aspecto bronceado es una prueba de que aclarar el cabello es suficiente para marcar la diferencia. Es un estilo bastante agradable ya que funciona como dos en uno: puedes ver las sutiles hebras color bronce y además creas un estilo vistoso en tu cabello castaño.

Tonos fríos

Si bien la mayoría de las chicas opta por llevar los reflejos rubios durante la temporada de verano, el invierno también tiene su público y su oportunidad con este tinte. Ideal para meses fríos, las luces en tonos fríos pueden lucir geniales para complementar tu look invernal. Son pequeñas hebras delicadas que suelen recorrer la parte media baja de tu cabello castaño (aunque puede variar según el gusto) para concentrar la atención en esa zona, por lo que usar piezas de ropa o accesorios llamativos que resalten en tu cuello es una opción bastante inteligente, según reseña la revista Cosmopolitan.

Dorado

Si buscas un aspecto que sin duda llame la atención, entonces este se convertirá en tu estilo favorito. No solo es llamativo por el hermoso color dorado que contrasta con el cabello castaño, sino que el solo hecho de agregar de manera abundante tantos reflejos rubios convierte este look en una declaración de moda espectacular. Perfecto si buscas algo que combine la elegancia con un toque casual y fresco.

Ombré

Este estilo ha estado presente prácticamente en todo lo que a la moda se refiere durante este 2020, por lo que llevar un efecto degradado mezclando reflejos rubios con cabello castaño puede ser una combinación mágica. Esta versión suave que vemos en la publicación es totalmente perfecta para las chicas que buscan hacer la transición de morenas a rubias sin ningún compromiso.

“Rubena”

Puede que el término no tenga sentido al principio pero esta combinación hermosa entre rubio y castaño le hará preguntarse a todo el mundo si eres una chica rubia o morena, de allí el nombre de este estilo. Este es otro tipo de tratamiento ombré pero con diferente ejecución, combinando de manera más marcada la mezcla entre ambos tintes, pero igual que en el ejemplo anterior, el resultado es maravilloso

Estilo marco

Los reflejos no solo ayudan a darle un toque único y destacado a tu hermosa cabellera sino que también puede resaltar otras facciones de tu cuerpo, en este caso tu rostro. Usar algunas luces rubias en los mechones a los lados de tu rostro no solo te garantiza un look llamativo sino que también logra enmarcar tu cara, suavizando los rasgos más marcados que tengas, en especial los que se encuentran en el contorno como las mejillas y la línea de la mandíbula.

