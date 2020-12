Los consejos que debes seguir para armar tu outfit para Navidad con botas largas

Se acerca Navidad y es el mejor momento para lucir los atuendos más hermosos y favorecedores, pues una época para derrochar elegancia con mucho estilo, por eso aquí te presentamos los tips que debes seguir para lucir botas largas u over the knee.

Son imponentes y llamativas, las botas que van por encima de la rodilla proporcionan un estilo que proyecta seguridad y empoderamiento, de modo que no debes temer a usar este calzado.

Aunque muchas podrían pensar que estas botas solo son para algunas mujeres, la verdad es que existen tantos estilos y formas de usarlas que se pueden adaptar a cualquier personalidad.

De esta manera, lo único que debes hacer es seleccionar las botas que más se adapten a tu forma de vestir y combinarlas con las prendas acertadas. Así te sentirás hermosa y cómoda.

Si te cuenta imaginar un outfit con unas over the knee, no hay nada de qué preocuparse, aquí te dejaremos algunas ideas y tips que puedes tomar y adaptar a tus propios gustos.

Aunque las botas altas tienen el propósito de cubrirte de las bajas temperaturas, mostrar un poco de piel puede ayudarte a parecer más alta si combinas botas altas de tacón con una mini falda o vestido. - Pinterest

Para esta Navidad este tipo de calzados vuelve a estar en tendencia y, por eso, lo podrás combinar con los más hermosos atuendos de invierno.

Igualmente, si deseas llevar estilos mucho más sencillo, puedes optar por vaqueros o cualquier prenda informal, ya que este tipo de botas suele aportar un poco de elegancia.

Así puedes llevar botas largas en Navidad

En colores básicos

Si eres una chica que prefiere el estilo clásico, elige botas en colores como el negro, marrón o nude. Pueden combinarse con diversas piezas formales o casuales.

Un look con el que seguro vas a triunfar en las cenas navideñas y deslumbrarás es llevar un vestido corto y ajustado manga larga con maxi botas - Pinterest

Con pliegues

Para darle movimiento y textura a tu outfit, existen las botas con pliegues. Estas no quedan completamente ajustadas a las piernas, de modo que se verán un poco anchas y elegantes.

Con vaqueros

Las puedes llevar con un pantalón de mezclilla si quieres lograr un look informal, pero con mucha personalidad.

Looks con botas largas y pantalón. - Pinterest

Con prendas oversize

Para lograr un estilo más chic, las prendas oversize que suelen cubrir parte de nuestras piernas complementas de forma perfecta este tipo de botas.

Con minifaldas

Es el estilo clásico y nunca pasará de moda. Lleva estas botas con tus faldas o shorts favoritos y lucirán increíbles

outfit otoño 2020 mujer - Pinterest

Otros tipos de botas

Si no quieres usar botas largas, puedes optar por versiones mucho más sencillas, lo importante siempre será que te sientas completamente cómoda.

Sin duda, las botas y los botines son calzados que, en los últimos años han roto los récords de tendencias y cada vez las amamos más gracias a su hermosa apariencia y comodidad.

Además, lo increíble de este tipo de zapatos es la versatilidad con la que podemos combinar prendas de diferentes estilos, de modo que podemos jugar con lo casual, formal, urbano y completamente informal.

Cowboy

El estilo vaquero está de vuelta y para este otoño, las botas cowboy dominarán en todas sus formas. Podrás usar las clásicas corte alto, así como versiones cortas, con flecos o brillos.

De combate

Han sido las favoritas del año y seguirán en tendencia en otoño. Puedes combinar con un estilo chic con estampados florales, animal print, al igual que cinturones y sobretodos.

Botines a los tobillos

Para una opción más sencilla, los botines también tendrán gran presencia este otoño. Pueden combinarse con pantalones, shorts, faldas y vestidos, incluso puedes jugar con un par de medias visibles.

Más sobre este tema:

Jennifer Lopez muestra su lado más rebelde con boyfriend jeans y botas de combate

Los trucos que debes seguir para combinar botas de combate con atuendos femeninos y clásicos

Kendall Jenner deslumbra con botas cowboy y minivestido nude

Te mostramos en video: