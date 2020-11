Diseños de uñas abstractas y elegantes perfectas para las que no son expertas en la manicura

Tener las mejores capacidades para hacer diseños de uñas no es necesario con estas alternativas, porque aunque amamos ver tutoriales e ideas fabulosas, llevarlas a cabo requiere un buen grado de capacitación.

Sin embargo, eso no es un problema cuando se trata de modelos abstractos en donde lo que importa es la creatividad y el color, más que la precisión de la realización. Te mostramos algunas ideas.

Diseños de uñas abstractos

Ni la simetría ni la perfección son necesarias en estos artes que cada vez más se apoderan de las redes sociales puesto que se han instaurado como una alternativa para salir de lo común.

En medio de la típica corriente de flores, francesas, ombré y efecto de piedras preciosas, que ha sido de lo más visto este 2020, lo poco convencional nos lleva a sacar nuestra verdadera personalidad y gritarla al mundo.

Elegante sin complicaciones

Si eres fanática de la manicura nude o en tonos pálidos, que incluso parecen sin pintar, hay una manera de colocarles un detalle diferente sin tener el pulso de cirujano: unas líneas finas de diferentes colores dibujando ángulos rectos en tus uñas.

Diseños de uñas elegantes y minimalistas. - Instagram @amyle.nails

De acuerdo con medios especializados como Glamour, la clave para no fallar en este tipo de looks es no utilizar más de tres colores puesto que vas a saturar.

Otro punto importante es apegarse a la misma paleta cromática para generar un sobrio balance. Mientras más delicadas sean las líneas y formas, más cerca estarás de lo que buscas para tu apariencia.

Diseños de uñas blancas y negras, un clásico. - Instagram @Eslamoda

Un plan B es pintar una parte de la base en blanco, o cualquier color nude de preferencia, y sobre ella hacer formas similares a la versión anterior en negro. El blanco y negro siempre son una apuesta segura.

Minimalismo en su máxima expresión

El hecho de ser abstractas no es sinónimo de ser sobrecargadas ya que hay ciertos diseños de uñas que te dejan pensando sobre lo que expresan o muestran, solo compuesto por un color y tres líneas.

Así se creó esta manicura de pequeños cubos en la base de la uña que no te tomará ni 10 minutos realizarla y que lleva las formas geométricas a tus dedos de una forma pocas veces antes vistas.

Diseños de uñas abstractas pero sencillas. - Instagram @mvk.ua

Si no quieres que sean muy planas, puedes sustuir el negro por colores vibrantes, lo que las hará más atractivas, e incluso rellenar el cuadrado.

Pero si esta forma no termina de robarte el corazón, las líneas también son parte del repertorio y formarán un atractivo distinto sobre una base plana, solo con integrarlo a un par de dedos.

Diseños de uñas abstractas y sencillas. - Instagram @mvk.ua

Sacando tu artista interna

Puedes divertirte (y bastante) con los esmaltes de pincel fino dibujando formas que vengan de tu ingenio, como esta inspiración que no en vano se llama Picasso nails, imitando el estilo del gran artista español.

Recrea rostros de personas con líneas finas que dibujan sus rasgos principales y en otros dedos líneas curvas en forma de espiral.

Picasso Nails. - Pinterest

Otra idea muy coqueta es aplicarlo sobre una base negra, con pincel blanco, para que el contraste luzca elegante y más llamativo, dibujando solo en un par de dedos para conservar la sobriedad.

Picasso Nails sobre fondo negro y blanco. - Pinterest Mujer de 10

Pasión por el color

Pero por supuesto que los tonos vibrantes son parte de estos diseños de uñas, tal como nos enseña la socialité Kylie Jenner. Ella le dio un acabado a cada dedo, integrando estampado animal, ojitos, francesa invertida, entre otros.

Kylie Jenner también se suma a esta tendencia. - Pinterest Trendencias

Igualmente puedes explotar las bases de los dedos para incorporar un color divertido que prefieras o los que están en tendencia este otoño 2020 y luego adornar alternando líneas finas y gruesas a tu criterio.

Diseños de uñas abstractas con color. - Pinterest Mujer de 10

