Teniendo en cuenta el hecho de que arreglar las cejas se ha vuelto tan importante ya que son el marco natural de tu rostro, su aspecto puede determinar cómo se ve el resto de tu cara, bien sea que tengas mucho o poco vello. Si bien algunas chicas pueden ver esto como una ventaja, también puede ser una situación un poco tediosa, especialmente cuando se trata de darles forma o arreglar manchas dispersas.

Además, con todo lo que puede salir mal con las cejas en estos días, es muy probable que necesites algún tipo de corrección o mantenimiento en algún momento, y con los salones de belleza aún cerrados por la cuarentena se vuelve más complicado. Es por eso que hemos enlistado algunos de los problemas más comunes para que tú misma en casa puedas arreglar las cejas con mucho y poco vello de manera exitosa.

Cinco soluciones para arreglar las cejas con mucho y poco vello

Muy poco vello

Bien sea porque tu genética no te permite tener cejas con mucho vello o porque te acabas de dar cuenta de que has ido demasiado lejos con la pinza y estás atravesando un momento aterrador, que el marco de tus ojos se vea alborotado y disparejo nunca es una buena noticia. Pero por suerte, tiene solución y es más sencilla de lo que piensas.

Consigue un lápiz para cejas que sea dos tonos más claro que el vello en ellas y comienza a pintar suavemente la forma natural que tienen, aplicando el lápiz lenta y suavemente en líneas pequeñas y cortas para imitar tus cabellos naturales. Continúe aplicando polvo con un cepillo en ángulo, asegurándote de que tus cejas estén secas y sin humectante, ya que de lo contrario, el cosmético polvoroso quedaría de manera desigual, según reseña el portal Refinery 29.

Si bien las fórmulas en crema y gel son más manejables en lo que se refiere a pintar las cejas, para este método es preferible optar por una aplicación un poco más sólida como un lápiz.

Áreas dispersas

A todas nos ha pasado: estás intentando definir la forma de tu ceja y de pronto se te va un poco la mano con la navaja, creando un pequeño agujero disparejo.

Para las áreas dispersas de la ceja, recomendamos simplemente tomar un simple polvo y espolvorear ligeramente un poco del pigmento con un cepillo en ángulo. Continúa pasando un pincel en movimiento de espiral para asegurarte de que el color se extienda uniformemente.

Enrojecimiento

Otro gran problema que puedes sufrir al tener poco vello es que si usaste cera para darle forma a tus cejas, probablemente te deje un tono rojizo que no podrás ocultar muy bien si tienes la piel muy sensible ya que se asomará a través de los cabellos. Si este es el caso, ese tono no desaparecerá de manera espontánea de tu cara por al menos unas horas.

Por lo que si quieres lucir tus cejas tan pronto salgas del salón de belleza, tienes la opción de avisar a la persona encargada de la depilación para que sea suave y usa una cera que funcione bien con la piel sensible. Además, intenta tomar un antihistamínico de antemano para prevenir la piel roja o la hinchazón. Si nada de esto funciona, aplica un poco de vaselina para enfriar la piel y asegúrate de aplicar también por la noche para que penetre y cure la zona dañada.

Cejas pobladas

Si esos vellos crecen de manera rápida y desordenada es muy posible que tus cejas no luzcan de la mejor manera, dificultando el mantenimiento de las mismas.

Pero para solucionar esto solo necesitarás un pequeño par de tijeras para cejas. Péinalas hacia arriba con un cepillo de rímel o un cepillo de dientes y recorta cualquier vello que se extienda más allá del marco natural (luego repite el cepillado hacia abajo).

Sin embargo, asegúrate de no recortar demasiado, ya que puedes provocar otros problemas. Finalmente, logra arreglar las cejas poniéndolas en su lugar con un poco de gel especial para peinarlas o con una muy delgada capa de vaselina.

Crecimiento desigual

No suele ser un caso muy común pero hay muchas chicas que sufren de este mal. Consiste en que algunas zonas de sus cejas suelen crecer de manera más rápida o con vello más grueso que en las demás, ocasionando que se vean desiguales.

Para solucionar esto, evita todo tipo de depilación incluidas las pinzas mientras tus cejas están creciendo de ese modo. Incluso si ves algunos vellos sueltos y decides que quieres que se vean más estilizadas, evite la tentación de eliminarlos. Si lo haces, solo aumentará el riesgo de incrementar el ciclo de crecimiento desigual, logrando arreglar las cejas para que sean más delgadas.

Espera al menos un mes completo antes de eliminar cualquier vello en esas áreas. Esto le dará suficiente tiempo para crecer y recortarlas hasta que queden parejas nuevamente. Mientras tanto, puedes usar un lápiz de cejas marrón claro para rellenar las áreas dispersas mientras crecen más gruesas.

