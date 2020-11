¿Los tienes? Así son los minivestidos que están de moda durante otoño-invierno

Los vestidos cortos son parte indispensable en el armario de cualquier mujer, incluso en temporadas como el otoño e invierno donde no parecen la mejor opción para llevar en términos de clima.

Estos días son una oportunidad para decantarse por aquellos de estilo romántico y femeninos, adornados por grandes lazos y mangas largas para hacerte sentir protegida. Descubre cómo puedes combinarlos.

Vestidos cortos de moda para otoño-invierno

En tiempos de confinamiento, extendido en todo este 2020, la moda se tuvo que volver sinónimo de comodidad, así que estos minivestidos le dan "un toque de fantasía a nuestra nueva rutina", expresó Vogue al respecto.

En definitiva, no podríamos estar más de acuerdo con esta coqueta tendencia que es igual de válida tanto para el día como para la noche, admite cualquier edad y tipo de cuerpo, además de servir para eventos casuales o tipo cóctel.

Día a día

Opción para la cotidianidad. - Pinterest BHLDN Weddings

Si algo tenemos muy claro las amantes de la moda durante este 2020 es que las mangas dramáticas y con volumen han reclamado protagonismo absoluto, tipo globo, bombachas o abullonadas, se llevan a todos lados.

Por eso, vestidos cortos que nos ofrecen este efecto son válidos para que enfrentes tu agenda diaria pero te recomendamos que los utilices en tonos claros para que te veas fresca y radiante.

Lo puedes combinar con tu mejor par de sneakers para que te mantengas cómoda a lo largo de la jornada, aunado que te dará un favorecedor aire juvenil. Si te decantas por un look monocromático no olvides los accesorios para darle vida.

Coquetos estampados

Sin embargo, las formas lisas no son la única opción. Ahora que los vuelos se han hecho presente, incorpóralos en las faldas, mangas o escotes para que le des volumen a tu atuendo y no te olvides de los favorecedores estampados.

Vestidos estampados para el otoño. - Instagram @simplymorganblake

Como herencia del verano, en el otoño los 'prints' florales siguen siendo muy solicitados, pero opta por colores más pálidos, neutros y pasteles en ellos.

Aprovecha que las botas altas viven su momento de esplendor durante estos meses e integra un divertido sombrero para romper con un atuendo básico.

Fiebre por los lazos

De igual manera, puedes adaptar dos tendencias en una sola presentación para demostrar que nadie está más a la vanguardia que tú.

Vestido de lazos y rayas verticales. - Pinterest Shein

Una excelente forma es a través de los vestidos cortos con lazos en el cuello, una de las opciones más llevadas por las influencers, en conjunto con las rayas verticales que favorecen a tu silueta haciéndote lucir más alta.

No obstante, ten en cuenta que si esta es tu elección, el resto de completos del look deben ser neutros para no sobrecargar, como unos stilettos negros y un abrigo largo del mismo color para verte muy sobria.

Noche sensual

El rojo es una opción ideal para la noche. - Pinterst Romwe

Pero si estás buscando ideas para un evento formal y nocturno, puedes combinar estas ideas en un minivestido rojo que grite sensualidad, de mangas largas y volantes en los hombros para ir apegada a lo más llevado.

Si este es asimétrico pues mucho mejor. Este efecto ayuda a desviar la atención de aquellas partes que deseamos disimular, así que puedes jugar con este punto a tu favor en diferentes diseños.

La reina de la noche

Brilla, literalmente, con tus metalizados. - Pinterest Indiexo

En el mismo sentido, las últimas presentaciones de las famosas en las alfombras rojas nos han dejado claro que para deslumbrar, la clave de este otoño-invierno son los efectos satinados o metalizados.

Busca un wrap dress en estos acabados pues te aseguran lucir una figura envidiable gracias al drapeado en la cintura. Completa con básicos para no lucir sobrecargada.

