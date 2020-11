Tipos de jeans anchos que debes tener en tu armario para lucir moderna este otoño

Nadie puede discutir el hecho que en este 2020 los jeans anchos se han apoderado de las tendencias. Quizás sea un poco de culpa del confinamiento, pero la realidad es que han tenido una fabulosa resurrección para destronar a los skinny.

Estábamos tan habituados a ellos que no veíamos más opciones y en nuestro corazón no había espacio para otros cortes, hasta que las influencers nos recordaron que hay vida más allá de los pitillos.

Sin embargo, entre el amplio mar de modelos disponibles, hay unos que resaltan por encima del resto debido a su versatilidad, elegancia, comodidad y el importante factor de que van bien con casi cualquier tipo de cuerpo.

Las marcas de lujo también vienen avisando su presencia desde hace un rato puesto que este 2020 ha tomado mucha inspiración de los sesenta y setenta para sus tendencias, así que no es extraño que hayan regresado.

De acuerdo con Vogue, ahora los pantalones hablan el idioma de los cortes acampanados, la técnica patchwork y en menor medida, los tiros bajos que le hemos visto a modelos e íconos de estilo como Jennifer Lopez.

Por ese tiempo en específico de donde toman inspiración, recomiendan que se mezclen con chalecos, gabardinas y blazers para volver a generar esas siluetas que se inmortalizaron en la moda, ahora que también el clima lo permite.

Patchwork jeans. - Pinterest Where to get it