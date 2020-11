5 mitos de la moda sobre mujeres mayores que debes dejar de creer

Si te interesa la moda, seguramente alguna vez has escuchado que existen algunas reglas que las mujeres de cierta edad deben seguir para mantener una apariencia refinada. La realidad es que el mejor consejo que un experto puede dar para encontrar el estilo personal es no limitarse. Cuando se trata de las prendas no existe un límite sobre lo que podemos usar siempre y cuando sea de nuestro agrado y nos haga sentir bien, es por eso que a continuación te decimos cuáles son los mitos de la moda que debes dejar de creer para sentirte más segura al momento de vestirte.

Mitos de la moda que debes dejar de creer

Jamás usar jeans

Es verdad que existe una gran variedad de pantalones de los cuales podemos elegir para lucir diferentes cada día, por lo tanto usar siempre jeans no es la mejor opción. Sin embargo esto no significa que sean una prenda prohibida para quienes desean lucir un atuendo formal y elegante. Los pantalones de mezclilla sí pueden llevarse al trabajo si se combinan con una camisa o blazer y zapatos. Lo mejor de esta prenda, es que sirve para looks cómodos que se pueden adaptar para cualquier ocasión.

Los pantalones de mezclilla sí pueden llevarse al trabajo si se combinan con una camisa o blazer y zapatos. - Pinterest

Los tenis son para jóvenes

Los tenis, fueron vistos como un calzado deportivo, cómodo e informal por mucho tiempo. Sin embargo durante los últimos años este calzado se ha abierto paso para acompañar a atuendos casuales y formales por igual, e incluso se llevan a las alfombras rojas de los eventos más exclusivos. Todo depende del estilo que se elija y las prendas con las que se combine.

Sin embargo durante los últimos años este calzado se ha abierto paso para acompañar a atuendos casuales y formales por igual. - Pinterest

No usar mini vestidos

Es una creencia popular que las mini faldas y vestidos son prendas exclusivas para las mujeres menores de 30. No obstante en los últimos años pudimos ver que celebridades como Jennifer Lopez, Sandra Bullock e incluso la reina Leticia las lucían de manera espectacular sin perder de vista su imagen profesional.

En los últimos años pudimos ver que celebridades como Jennifer Lopez, Sandra Bullock e incluso la reina Leticia las lucían de manera espectacular sin perder de vista su imagen profesional. - Pinterest

Olvidarse de los escotes

Uno de los mitos de la moda más populares es que las mujeres que desean mantener una apariencia elegante deben olvidarse de los escotes. Sin embargo esto no es verdad, ya que existen diferentes estilos que pueden ayudarte a lucir un cuello más largo sin necesidad de mostrar más piel de la que deseas. Experimenta con un escote barco, cuadrado, halter o palabra de honor para renovar tu guardarropa.

Existen diferentes estilos que pueden ayudarte a lucir un cuello más largo sin necesidad de mostrar más piel de la que deseas. - Pinterest

Usar siempre los mismos colores

Algunas mujeres piensan que al llegar a cierta edad lo mejor es apegarse a los colores neutros y se olvidan por completo de los tonos brillantes. Aunque colores como el negro, blanco y beige son una fórmula segura para un look todo terreno, es importante atreverse a experimentar con colores llamativos como el fucsia, el rojo, el verde o amarillo que además de aportar vida a tu rostro, te ayudarán a lucir diferente todos los días.

es importante atreverse a experimentar con colores llamativos como el fucsia, el rojo, el verde o amarillo que además de aportar vida a tu rostro, te ayudarán a lucir diferente todos los días. - Pinterest

