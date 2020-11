Meghan Markle muestra cómo llevar shorts de manera casual, perfecto para mujeres de 40 años

A pesar del estricto protocolo de vestimenta por parte de todos los miembros de la corona inglesa y de su edad que casi roza los 40 años, Meghan Markle no ha dejado de sorprendernos con atuendos poco convencionales como vestidos escotados o shorts.

Sin embargo, la actriz nos ha demostrado que aún vistiendo estas piezas de ropa logra verse bastante decente y simpática mientras luce un atuendo casual y un poco atrevido. Es por eso que hemos recopilado algunos de los outfits más vistosos de Markle para que tú también puedas replicarlos y verte tan increíble como ella.

Así puedes lucir shorts de manera casual y simpática después de los 40 años como Meghan Markle

Patrones

Los patrones no solo pueden ser vistosos en una prenda de ropa sino que con el diseño adecuado también pueden ayudar a darnos alguna ventaja frente a otro tipo de estampado, haciéndonos lucir más estilizadas. Por ejemplo, en este caso Meghan Markle optó por usar unos shorts con rayas horizontales no solo porque el estilo es hermoso sino porque puede aprovechar para hacer que sus piernas luzcan más gruesas, dándole un poco más de consistencia al look. Igualmente la chaqueta que vistió para combinar con con el mismo patrón pero invertido, es decir con rayas verticales que ayudan a estilizar su figura en la parte superior.

Mezclilla recortados

Los shorts de mezclilla recortados son un clásico del verano y muy apropiados para el clima cálido. Te hacen lucir súper casual y simpática sin tener que combinarlos con muchos accesorios o prendas aparte. Sin embargo, Meghan Markle decidió jugar a lo seguro y aportar todo a la mezclilla, combinando una linda camisa de este mismo estilo para lucir fresca en el famoso Ice Bucket Challenge que estuvo tan de moda a mediados del año 2014.

Holgados y con cintas

La moda de la ropa holgada se está empezando a llevar durante esta temporada de invierno por lo que conseguir un par de shorts de este modelo puede ser una buena alternativa a usar suéteres o abrigos de esta manera, sobre todo si vives en zonas donde el clima cálidos no te permite lucirlos de manera adecuada. La actriz luce de manera casual pero al mismo tiempo elegante esta hermosa prensa en un color salmón con una delicada blusa blanca sin mangas. Combinación perfecta para dar un paseo por el parque. Además, la adición de una cinta delicada o un cinturón a estos shorts ayuda a entallar tu cintura para darte una apariencia más estilizada y sexy.

Colores alternativos

Por lo general los colores más utilizados para pantalones, faldas y shorts suelen ser aquellos neutrales como negro y blanco, además del clasico azul mezclilla junto con otras alternativas como el beige. Pero variar un poco la gama de tonalidades puede ser una declaración de moda atrevida y efectiva. Por ejemplo, para este proyecto benéfico Meghan sirvió de voluntaria usando unos lindos shorts verde militar en una tela gruesa. Este color en particular luce genial en chicas de piel morena como la monarca, por lo cual fue una buena opción para ella. Lo combinó con una camisa blanca holgada muy fresca y un par de zapatillas deportivas del mismo color.

Alternativa deportiva

Si bien no cuentan como shorts, estas licras deportivas hasta las rodillas también pueden hacer el trabajo de destacar tus piernas, haciéndote lucir simpática y muy casual. Un par de zapatillas y un abrigo para los meses fríos complementan el outfit de manera perfecta.

