Meghan Markle no aparecerá en ningún episodio de ‘The Crown’ y el director explica los motivos

The Crown ha resultado todo un éxito en Netflix. La historia que narra la vida de la reina Isabel II de Inglaterra mantiene a la expectativa a todos los televidentes. Sin embargo, Meghan Markle, uno de los personajes más polémicos de la realeza británica, no aparecerá en la producción.

La plataforma de streaming estrenó la cuarta temporada de la serie. En ella aparecen dos mujeres icónicas en la vida de monarca: la princesa Diana, interpretada por la actriz Emma Corrin, y Margaret Thatcher, a quien le da vida Gillian Anderson.

Las dos mujeres han hecho temblar a la familia real. No obstante, Meghan Markle también ha roto los patrones de la monarquía. Después de su boda con el príncipe Harry, ambos decidieron renunciar a los títulos y privilegios reales. Esto es algo de los que todavía los royals no terminan de creer.

¿Por qué Meghan Markle no aparecerá en The Crown?

Peter Morgan, el creador de la serie, concedió una entrevista recientemente Vanity Fair. En esta fue consultado sobre los escándalos en los que se ha visto envuelta la realeza en los últimos tiempos y, como no podía ser de otra manera, el nombre de Meghan Markle salió a relucir.

Morgan asegura que la acción de Meghan y Harry de renunciar a sus deberes reales y cambiar de domicilio le recuerda le recuerda la salida de Diana tras su separación del príncipe Carlos y sus posteriores roces con la familia real. Sin embargo, esto no será retratado en The Crown.

"Diana luchó por encajar con la institución de una manera que es imposible no ver los paralelos con Meghan y Harry. Así que la historia se siente increíblemente vívida históricamente ", dijo el creador de la serie. Pero también dio poderosas razones por las que no considera que lo que se vive actualmente sea reflejado en la producción.

"Esperemos 20 años y veamos qué hay que decir sobre Meghan Markle. No sé qué hay que decir sobre Meghan Markle ahora. No lo sabría y no presumiría. Solo se volverá interesante una vez que hayamos tenido 20 años para digerir quién es y cuál ha sido su impacto. Si escribiera sobre Meghan, automáticamente estaría escribiendo periodísticamente", expuso Morgan.

Los paralelos son obvios

El impacto de lo que significa la separación de la familia real, luego de un intento por encajar en ella hace que los paralelos entre la princesa Diana y Meghan Markle sean obvios. No obstante, hasta ahora no ha llegado una royals que impacte al mundo de la manera en que lo hizo Lady Di tiempos atrás y con reglas más estrictas.

"Si ingresas con alguna agenda para ti, o si entras y te conectas con el público de una manera que amenaza con cambiar la forma en que la familia real se conecta con ellos, eso es algo que no le agrada a ninguna de las partes, expuso Morgan.

Comparar la rebeldía de Diana de Gales con la de Meghan Markle es prácticamente imposible. - Agencias

El heredero de la corona es el príncipe William. Su esposa Kate Middleton ha sabido encajar muy bien y se asegura que la pareja será la próxima en llegar al trono. No ocurre lo mismo con el príncipe Harry y Meghan, están en líneas de sucesión en las que no les quedaba más opción que las de cumplir deberes y obedecer.

"En realidad, la única versión de los eventos que funciona es si alguien entra y se vuelve invisible, y se reduce a una especie de súplica agradable por los deberes de la corona ", concluyó el creador de The Crown.

