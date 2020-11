Los looks de los premios AMA's que demuestran que todos los cuerpos son perfectos

La noche del domingo se celebraron los premios American Music Awards AMA's 2020, a pesar de ser una ocasión muy diferente a lo que vemos cada año, pudimos disfrutar de una alfombra roja espectacular, llena de brillo y glamour. A continuación te mostramos a las celebridades mejor vestidas de la noche y revelamos algunas de las tendencias que dominarán el 2021 y que puedes llevar a tus celebraciones de fin de año.

Los mejores looks de los premios AMA's 2020

Jennifer Lopez

La cantante puertorriqueña deslumbró en la alfombra roja usando un conjunto plateado de la firma Balmain compuesto por un top con hombreras y manga larga, y una falda cut out, acompañados de un clutch con cristales y sandalias de tacón. Su beauty look, consistió en un maquillaje en tonos neutros y cabello por encima de los hombros en un wet look rizado.

- Instagram

Dua Lipa

La cantante usó un mini vestido blanco con aplicaciones de cristales en forma de estrellas de mar de la marca Versace, acompañado de sandalias de plataforma y un maquillaje de sombras azul y peinado de ondas vintage.

- Instagram

Katy Perry

La cantante que acaba de convertirse en mamá, se decidió por un look relajado y casual de double demin, compuesto por pantalones de mezclilla azul claro y una chamarra del mismo estilo, acompañado de sandalias color blanco y un look natural acompañado de cabello lacio, muy diferente al estilo vintage de sus últimas presentaciones.

- Instagram

Megan Fox

La actriz de 34 años de edad posó junto a su novio Machine Gun Kelly usando un mini vestido asimétrico color verde de Azzi and Osta con sandalias de Giambattista Valli, acompañado de un look de maquillaje natural y cabello suelto y voluminoso.

- Instagram

Ciara

La cantante Ciara, tuvo el mejor look para una nueva mamá, pues después de haber dado a luz hace pocos meses, la famosa lució un sexy vestido color rojo de mangas largas abullonadas y con abertura en la pierna de la firma Balmain, el cual acompañó de botas de vinil altas y un peinado de trenzas.

- Instagram

Becky G

La cantante latina llevó el mejor vestido para las mujeres de estatura baja. Becky lució su figura en un vestido blanco Ralph & Russo con aplicaciones de cristales y abertura en la pierna que dejó ver sus sandalias de plataforma. El look, estuvo acompañado de un peinado de ondas marcadas estilo vintage y maquillaje en tonos nude.

- Instagram

