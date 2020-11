Briggi Bozzo, influencer y 'tiktoker' nos da cinco consejos para ordenar tu clóset

Briggi Bozzo, además de ser una de las artistas venezolanas más seguidas y queridas de México, es una de las actrices y cantantes que ponen la moda como prioridad, ya que es un ícono del buen look y del mundo fashionista.

Briggi está convencida que un clóset limpio y ordenado siempre te sacará de aprietos a la hora de elegir tu look, sobre todo en las mañanas cuando sientes que el tiempo no te alcanza. Por ello, nos comparte los cinco pasos que sigue para organizar su guardarropa.

Saca toda tu ropa

Comienza sacando todas tus prendas y revisando cuáles te quedan, cuáles te gustan y cuáles están maltratadas o rotas. Con este paso te darás cuenta qué es lo que en realidad cabe en tu armario y tendrás una idea de cómo organizarlo.

Todos tenemos ropa que nunca nos ponemos o que guardamos para ocasiones que no van a suceder, esos jeans que no son de tu talla o esas camisas que guardaste de algún exnovio, incluso la que te firmaron cuando saliste de secundaria, a toda esa ropa es necesario decirle BYE.

Sabemos que todos tenemos ese vínculo emocional con alguna prenda, pero de esta manera podrás organizar más fácil y tu armario quedará más bonito y limpio.

Vende la ropa que ya no uses

Una vez que tengas clasificada tu ropa y elijas las prendas que ya no usas, te recomiendo utilizar aplicaciones como GoTrendier, en las que puedes vender ropa de segunda mano en buen estado y así ganar un dinerito extra. Esta es una súper idea para que tu ropa no se vaya a la basura, y tenga una nueva oportunidad con otra chica que la necesite y que si le pueda dar uso.

Organiza por tipo de prenda

Después de haber elegido lo que te vas a quedar, puedes hacer otra clasificación, pero esta vez por tipo de prendas: jeans de un lado, blusas del otro, chamarras y sudaderas, vestidos, camisas, trajes, etc. Esto te ayudará a tener una organización específica dentro de tu clóset, y será más fácil elegir cómo armar tu outfit del día. Debes de tener en cuenta que cada blusa, cada pantalón, cada calceta, deberá tener su espacio personal y ahí no pueden ir prendas de otro tipo, porque sino comenzará a revolver todo en cualquier instante y quedará todo desorganizado.

Cuelga y enrolla

Usa ganchos para la ropa que se arruga con facilidad o prendas que son muy pesadas. Las prendas más ligeras como jeans o t-shirts pueden ir en los cajones, una opción es guardarlas en forma de rollo, así tendrás todo más al alcance y a la vista y no te cansarás de andar buscando una prenda doblada tras otra.

Utiliza cajitas

Utiliza cajas organizadoras para guardar tus accesorios más pequeños como aretes, pulseras o collares. En cajas más grandes puedes acomodar tus zapatos para que no guarden polvo. Recuerda que aunque tu clóset sea pequeño, siempre hay la manera de agregarle espacios organizadores para que todo quepa muy bien.

Organizar tu clóset te ayudará a que no estés estresada por no encontrar una prenda o accesorio. Si mantienes esta organización, todo será mucho más fácil y mucho más rápido. Lo más importante es que sepas administrar tu lugar, y cuando ya no quede más espacio, es tiempo otra vez de reacomodarlo, de este modo, harás espacio para que puedan llegar otras prendas lindas.

