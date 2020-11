En los últimos meses, nos hemos dado cuenta de algo muy importante: los meses ya no importan, especialmente cuando te quedas en casa. Así que no te preocupes mucho por las estaciones, ya que la moda de otoño tampoco lo hace. El mejor ejemplo son los atuendos rosa neón que siguen vigentes desde el verano.

Aunque tradicionalmente usamos este tono vibrante a mitad de año, esta tendencia no llegó sin previo aviso. Según reseña el portal In Style, el rosa neón apareció en las pasarelas de otoño de 2020 y también tiene vínculos con la concienciación sobre el cáncer de mama y el empoderamiento de las mujeres. Aún así, parece ser más popular este año, específicamente, con celebridades como Jennifer Lopez y Sarah Jessica Parker que lo incorporan a sus atuendos.

Atuendos rosa neón: la tendencia de verano que se está apoderando de la moda de otoño

Aquí te dejamos algunas ideas de cómo puedes usar este tono para que combine con la moda de otoño

Trajes

Es probable que hayas visto celebridades posando con estos trajes que celebran la ambición de las mujeres y el poder que tienen cuando se trata de elegir una buena pieza para lucir elegante. Un traje como este sin duda marcará una diferencia, haciendo que resaltes en tu reunión de trabajo, además de dejar claro que estás al día con la moda de otoño.

Suéteres

Si Jennifer Lopez se atreve a usar ropa de este color entonces sabemos que sin duda es un tono que podemos usar con total seguridad. La actriz y cantante siempre se ha caracterizado por ser una de las mujeres con mejor sentido de la moda. Es este caso, lo combinó de manera súper elegante con una hermosa falda de cuero negro, logrando que el suéter sea el centro de atención. Incluso le agregó unos tacones, también color rosa neón, para complementar su outfit de manera perfecta.

Incluso Justin Bieber se ha sumado a esta nueva moda de otoño, usando un suéter de corte deportivo para tomarse esta selfie a pocos meses de haber empezado la temporada otoñal.

Pantalón

Sarah Jessica Parker siempre ha sido un referente en el mundo de la moda, después de todo, su personaje en “Sex and the City” trabaja para la revista Vogue. Es por eso que ver a la actriz lucir unos pantalones rosa neón es otra prueba contundente de que este color sigue vigente, aún después de ser una tendencia de verano. Con un corte elegante puedes usarlo para situaciones formales combinado con una linda blusa.

Bolso

Parker nos vuelve a demostrar que este color vino para adueñarse de la moda de otoño. En esta publicación podemos verla usando un hermoso bolso rosa neón, dejando que destaque por completo gracias a su look casual en tonos apagados, lo que ayuda que este sea el accesorio ideal para convertirse en el centro de atención.

Falda

Fueron el “boom” durante la temporada de verano gracias a la frescura que brindaban en el caluroso clima, pero incluso ahora con temperaturas un poco más bajas estas piezas siguen siendo una opción segura para usar. Combínalas con unas lindas plataformas y automáticamente consigues un look super fresco y casual.

Alternativas

Si prefieres pasar de la ropa y hacer que el rosa neón se apodere de tu cuerpo, aplicar este tono en tus uñas o en tu rostro también es una buena alternativa. Es llamativo, vibrante y poderoso, lo que significa que no importa cómo lo uses, lograrás conseguir un look increíble sin necesidad de llevar algún atuendo o accesorio con ese color.

