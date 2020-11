Tips para cuidar el cabello corto

Si decidiste cambiar el look de tu melena y optaste por llevar tu melena corta, atenta porque no debes descuidarte, pues el cabello corto también necesita sus mimos y es por eso que en esta oportunidad te traemos unos fabulosos tips para que tu cabello luzca hermoso. Y es que tu cabello sea como sea el corte y el largo necesita cuidados diarios para que luzca saludable, con vida y que de esta manera se complemente su look y te veas fenomenal de los pies a la cabeza.

Aunque llevar el cabello largo te ahorra tiempo a la hora de peinar, no ser a la hora de cuidarlo, porque llevar el cabello corto, no te eximirá de cuidarlo adecuadamente. Esta es la única manera de lucir tu corte de manera espectacular.

Peinado

El cabello corto puedes peinarlo diferente cambiando la raya de lado. - Andrea Piacquadio / Pexels

Evita peinarte muchas veces al día, cuando necesitas hacerlo es más recomendable usar los dedos para darle mayor estilo y dañarlo menos. Además, con la longitud del cabello se enredará menos, por lo que el cepillado no será tan necesario.

Herramientas calientes

Cuida el cabello corto del uso continuo de herramientas de calor, es más propenso a dañarse. - Kirill Palii / Pexels

Evita aplicarle herramientas de calor al cabello continuamente, es más fácil que se dañe, porque tienes menos cabello. Si vas a utilizarlo entonces no olvides colocarte previamente protector térmico para que cuides tu cabello y evites que se dañe. Otra forma del cuidar el cabello de las herramientas de calor es aplicarla con la temperatura más baja posible.

Mantenimiento

El cabello corto requiere igual mantenimiento que el cabello largo. - Nichole Sebastian / Pexels

Una forma de mantener el cabello saludable es despuntándolo por lo menos cada 3 meses eso le aportará brillo a tu cabello y evitará puntas abiertas.

Lavado

Debes lavar el cabello con más frecuencia, especialmente si lo tienes grasoso para que tenga buena forma tu melena. Aplica champú y acondicionador para que se mantenga hidratado.

Agua fría

Trata que la última agua que caiga en el cabello sea fría para que le brinde brillo a tu cabellera, esto sucede porque el agua fría cierra los poros y los folículos.

Versatilidad

Aprovecha el nuevo look y disfruta de nuevos peinados, aunque te parezca insólito esto puedes lograrlo cambiando el lugar de la raya, un día en el medio otra vez al lado derecho y otra al lado izquierdo. Quienes te rodean pensarás que cada día acudes a la peluquería para verte distinta y bella.

Productos especiales

El mousse se convertirá en un buen compañero si llevas el cabello corto. Será un gran aliado para eliminar el frizz, dar volumen y que se vea naturalmente peinado.

Protectores solares que nutran del cabello y lo protejan de los efectos UV.

Si tendrás muchas horas al aire libre expuesta al sol también puedes cubrir tu cabello con bandanas, sombreros, gorras para evitar que tu cuero cabelludo se irrite.

Al pasar mucho tiempo tu melena en el sol debes mimarlo con productos que le den hidratación.

Accesorios

Los accesorios se ven fabulosos en el cabello corto. Te darán un look diferente. - Matheus Bertelli / Pexels

Otra forma de llevar un peinado distinto en tu melena corta es colocando accesorios como pañuelos, cintillos, broches, le dará versatilidad a tu peinado y proyectarás un poco más de tu personalidad. Son muchas las opciones, busca la que más se parezca a ti para que logres crear un estilo propio y diferente según la ocasión.

Tintes

Cambian de color también funciona muy bien en los cabellos cortos, un especialista puede ayudarte a lograr ese color y técnica de color que le aporte vida y belleza a tu melena.

Cuidados según el tipo de cabello

Si tienes el cabello rizado cuida tu cabello corto aplicando mascarillas hidratantes una vez a la semana, bien compradas o elaboradas en casa con productos naturales. Con este cuidado especial lograrás tener unos rizos más elásticos y definidos.

Si tu cabello es liso, dale un toque diferente un aspecto relajado y actual con un poco de volumen en la parte superior, en la zona de la coronilla con espuma para el cabello.

Más de este tema:

7 cortes de cabello que serán tendencia en 2021 y de acuerdo a tu tipo de rostro

Cortes de cabello bob largo: los estilos que favorecen a las mujeres de 40 o más

Looks con skinny jeans y tenis para mujeres de 40 y 50 que desean lucir estilizadas y cómodas