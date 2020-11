Ideas de estilo para las embarazadas que quieren verse a la moda este otoño

El embarazo es una de las etapas más hermosas de la vida de la mujer y como tal, debe vivirse a plenitud. Eso significa cuidarse, disfrutar cada nuevo cambio y por qué no, también verse radiante para conservar este momento como uno de los más bellos.

Sin embargo, lo que muchas alegan es que algunas prendas resultan incómodas en estos meses donde va creciendo tu vientre y se producen otros efectos como hinchazón en los pies, por lo que prefieren decantarse por outfits muy informales.

Pero te advertimos que esta no es una norma sine qua non. Hay muchas referentes de la moda que demuestran que la gestación es complementaria de tu coquetería diaria y que incluso puedes incorporar tendencias. Te decimos cómo.

Ideas de estilo para el embarazo

Una de las grandes modelos a seguir en este sentido es la influencer Chiara Ferragni que actualmente se encuentra esperando a un nuevo retoño y que eso no la ha frenado para seguir marcando pauta.

Uno de sus pilares de estilo para empezar a construir un outfit de 10 es justamente partir desde la comodidad, por eso, la diseñadora italiana ha incorporado a sus looks leggings y tops manga larga para mantenerse abrigada en este otoño.

Los leggins y suéteres son buena idea. - Instagram @chiaraferragni

Lo mejor de este tipo de apuestas es que son muy versátiles. Así como luce perfecto para el home office o estar en casa disfrutando con la familia también admite abrigos y botines no muy altos para armar un look digno de street style.

Atreverse a probar

En el mismo sentido, la empresaria italiana nos deja claro que en el embarazo también se pueden probar distintas piezas que normalmente incorporaríamos a los atuendos como un suéter estampado o de rayas, una falda suelta, botas altas y una gabardina para complementar.

Rayas horizontales, un controvertido estampado entre las embarazadas. - Instagram @chiaraferragni

Todos estos resultan extremadamente cómodos pero el toque de estilo se lo da la combinación entre texturas y 'prints', además del perfecto y elegante blanco y negro, aunque también apuesta por un perfecto peinado y maquillaje para darle vida a su rostro.

Colores vibrantes y divertidos

Chiara Ferragni ejemplifica que durante el embarazo no hay nada más halagador que llevar COLOR en su máxima expresión porque va a transmitir toda esa felicidad que llevas dentro, junto al hecho de que no pasarás desapercibida.

No tengas miedo de probar vestidos en colores vibrantes. - Instagram @chiaraferragni

Ella preferió un vestido coqueto en amarillo con un lindo lazo como accesorio en su peinado semirecogido, pero también puedes probar los rosados que te hacen ver delicada, rojo, rosado fosforescente, verde neones, entre otros, recomendó Glamour.

Cortes innovadores

Si previamente alabamos que la 'it girl' usara prendas poco habituales en el embarazo como faldas, pues también hay que hacerlo cuando opta por cortes que no son del gusto de muchas como los pantalones de tiro alto.

Pese a que son los favoritos de la mayoría, cuando se está embarazada, especialmente en los primeros meses, algunas prefieren huirles porque consideran que eso le dará más volumen del que ya se empieza a notar en sus barriguitas.

Los pantalones de corte alto, en realidad, son unas prendas muy favorecedoras. - Instagram @chiaraferragni

Ferragni afirma con su look que no hay de qué avergonzarse y al contrario, explotar esas siluetas con mucho estilo llevando un traje sastre, cómodo y muy elegante, que será tu nuevo favorito para ir a trabajar. ¡Antes de decir que no, es mejor probarlo!

Monocromático

Conforme con el citado medio, igualmente incorpora tendencias como atuendos elaborados con base en una misma paleta de colores lo cual estiliza la figura y hace lucir más alta.

Monocromático, un look infalible para cualquiera. - Instagram @chiaraferragni

Por tratarse del otoño invierno ella se decantó por el camel, beige y gris, sin embargo, puedes hacerlo en los tonos de tu preferencia.

Más de este tema:

Por favor, no: Errores que cometes en tus cejas y te suman años

Las reglas para llevar un look monocromático y no verte aburrida en el intento

Peinados prácticos y fáciles que son ideales cuando tu cabello tiene un mal día

Te recomendamos en video: