Por favor, no: Errores que cometes en tus cejas y te suman años

Las cejas no solo son el marco de la mirada, también pueden ser tus enemigas número uno en términos de maquillaje si cometes ciertos errores que te harán lucir mayor, cansada o demasiado extravagante, en el mal sentido.

Lo peor de todo el asunto es que cuando hay algo que va mal en ellas no lo puedes ocultar ya que son lo primero que sale a relucir apenas nos ven, así que es preferible prevenir antes que lamentar un accidente de la moda al salir a la calle.

Errores que cometes en las cejas

No tener la forma adecuada

Esta es la debilidad más frecuente y lamentablemente también es la que peor efectos genera, ya que por más seas una experta en el maquillaje cuando esta no va de acuerdo con tu tipo de rostro, es complicado ocultarlo.

Aunque la recomendación ideal es que busques asesorías según tus facciones y la forma natural que tienen tus cejas, Vogue afirma que hay dos tipos de errores que debes descartar de plano: tenerlas muy delgadas o demasiado largas.

Cejas delgadas en exceso no es recomendable. - Pinterest Jewels globe

Anastasia Soare, la fundadora de la marca Anastasia Beverly Hills, explicó para el mismo medio que hay ciertos parámetros de manera estándar que hay que intentar cumplir.

Esto es que comiencen en la mitad de las fosas nasales en la esquina inferior y terminen justo en el exterior de los ojos en una línea invisible que las conecte con la punta de la nariz.

La importancia del arco

Seguramente nunca has reflexionado sobre el arco de las cejas y lo necesario que es que luzca pronunciado. Este, que muchas veces pasa por un detalle banal o insignificante, en realidad abre tu mirada para hacerla aparentar joven.

De hecho, a medida que envejecemos las cejas van perdiendo vellos y su forma se vuelve más apagada, así que todo lo opuesto a esto es sinónimo de jovialidad y frescura.

Una buena forma de cejas te hace ver sexy y joven. - Pinterest

El citado medio afirma que si eres de las que ya está pensado en hacerlo más pronunciado (o darle un toque de intensidad con el uso del iluminador), las tendencias afirman que deben hacerse a dos tercios del final de la ceja.

Tono incorrecto

Esta es otra de las dudas más frecuentes del maquillaje puesto que hay pocas opciones disponibles y atinar es muy importante.

Que no te pegue la presión. La guía básica es imitar de forma natural el tono del color de cabello para que no luzcan falsas, pero si eres de melena oscura, trata de no excederte con tonos negros o cafés muy oscuros porque endurecen las facciones.

Reiteramos, la naturalidad es importante así que busca siempre cafés claros o un poco más opacos ya sea en lápices, polvos o pomadas, según tu presentación favorita, pero tampoco las dibujes muy gruesas y por fuera de sus márgenes naturales. Es más rellenar que hacerle una forma distinta con el pincel.

Escoger el tono de cejas correcto es más importante de lo que crees. - Instagram @blinxy_official

Mantenimiento adecuado

Conforme con la misma fuente, un buen cuidado de tus cejas es el que te augarará una mirada impactante de catálogo. Para esto, es importante mantener los vellos a raya para que no estropeen la forma y te hagan ver desaliñada.

De igual manera, hay productos mágicos como el aceite de ricino que le dan mayor belleza y te permiten que crezcan aún más por lo que no sufrirás de cejas cortas, escasas o muy finas que ya dijimos previamente que hay que huirles porque te suman años al calendario.

Utiliza el aceite de ricino para mejorar la belleza de tus cejas. - Pexels

Sin embargo, si ese es tu gran quebradero de cabeza ¡no te desanimes! Con el uso de maquillaje puedes alargarlas delicadamente y nadie notará la diferencia, es tu gran aliado.

