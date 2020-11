Consejos de maquillaje rejuvenecedor para mujeres sobre los 40 años

A medida que envejeces, las cosas comienzan a cambiar tanto para bien como para mal. Y si bien a las mujeres sobre los 40 años les importa muy poco lo que piense la mayoría sobre su cuerpo, la publicidad puede hacerte una mala pasada con productos antiarrugas y de carácter rejuvenecedor, por lo que unos consejos de maquillaje para esta nueva etapa no te vendrían mal.

Es por eso que tres maquilladores famosos, Brigitte Reiss-Andersen, que trabaja con Cindy Crawford y Michelle Pfeiffer; Scott Barnes, el maquillista de JLo; y Neil Scibelli, maquillador de Elle Macpherson, comentaron al portal The Zoe Report cómo usan el maquillaje para mejorar las características de sus clientes.

Consejos de maquillaje para lucir más joven después de los años

Suaviza la textura de la piel con un suero voluminizador

“La piel madura necesita alisarse para que se vea joven”, dice Reiss-Andersen. Para preparar la piel de sus clientas para la aplicación de maquillaje, le gusta “usar un buen suero para rellenar las líneas finas, seguido de una crema hidratante”.

Ilumina la base y el corrector

“Menos es más cuando se trata de maquillaje para la piel de mujeres sobre los 40 años”, dice Scibelli. "Creo que hay algo realmente hermoso en la piel que se asoma a través del maquillaje o la base, en lugar de cubrirla por completo". Barnes apoya este consejo. “Quieres trabajar con productos que sean livianos y no resequen la piel”, ya que esto ayuda a darle un toque rejuvenecedor a tu rostro.

Usa maquillaje a base de crema para hidratar y crear un brillo húmedo

“Obviamente, a medida que todas envejecemos, nuestra producción de colágeno se ralentiza y también lo hace la producción de aceite, por lo que definitivamente puede marcar una diferencia en el uso del maquillaje en la piel”, nos dice Scibelli. "Sugeriría usar productos a base de crema como rubores en crema y resaltadores en crema para brindar esa hidratación y luminosidad instantáneas", además de ayudar a disimular las líneas de expresión fácilmente.

Acentúa el brillo de tus ojos

Uno de los consejos de maquillaje de Scibelli es aumentar el brillo natural de tus ojos para que se vean más abiertos, en lugar de preocuparte por las patas de gallo o las líneas finas. “Muchas de mis clientas me piden que las ayude a que sus ojos se vean más definidos o más grandes”, comentó el experto. “Utilizo delineadores de ojos en lápiz mate, especialmente a lo largo de la línea de las pestañas inferiores, para definir realmente la forma de los ojos e incluso hacer que se vean más grandes”.

“Un truco que aprendí de Elle Macpherson hace un tiempo es aplicar un poco de rubor rosado en el centro de tus párpados. Realmente resalta el color de tus ojos" comentó. La experta asegura que este consejo rejuvenecedor funciona porque una vez que tus ojos sean el centro de atención, nadie notará las líneas finas.

Aplicar rubor en los pómulos

“Me encanta crear un brillo radiante y realmente natural”, dice Scibelli. “Por eso procuramos que el rubor en crema se aplique en los pómulos e incluso hacia arriba, hacia la sien. Siempre uso un iluminador en crema encima del rubor para agregar esa dimensión. Eso ayuda a disimular las arrugas en esa zona".

No tengas miedo de sobrecargar los labios

Es normal que el colágeno se pierda con el paso del tiempo, por eso “si tus labios han adelgazado, no dudes en compensarlo usando un lápiz labial para exagerar un poco la forma”, dice Reiss-Andersen, y recomienda también contornearlos. "Utilizo un tono neutro o uno que combine con el lápiz labial".

No te quedes estancada en solo estilo de maquillaje

“A menudo me he dado cuenta de que a medida que las mujeres sobre los 40 años van madurando, se quedan atrapadas en un determinado estilo de maquillaje”, dice Reiss-Andersen. Pero lo que funciona para ti a los 25 puede que no sea lo que funciona para ti a los 45. “En cambio, ajústate a los cambios físicos que están sucediendo”, aconseja.

También es importante recordar que a medida que envejeces, el maquillaje se trata más de celebrar tu belleza que de ocultar tus "defectos" percibidos, así que no hagas muy grande el asunto y diviértete mientras exploras las alternativas.

