Te enseñamos a llevar un traje sastre como una experta y seguir luciendo femenina

View this post on Instagram

En el año 1966, Yves Saint Laurent, dentro de su colección Pop Art Collection (colección alta costura Otoño-Invierno), presentó su pieza más emblemática: el esmoquin. Reservada hasta entonces sólo para hombres y utilizada para proteger la ropa del olor a cigarros, el diseño fue adaptado por el modisto francés al cuerpo de la mujer, desafiando la noción de feminidad de la cultura occidental. . La actriz Catherine Deneuve, amiga y musa de Saint Laurent, fue una de las mujeres que sucumbió al "Le Smoking". . 📷 Catherine Deneuve (1966) junto a Yves Saint Laurent, luciendo la icónica pieza del diseñador francés: el tuxedo. . 📷 Bocetos: © Musée Yves Saint Laurent Paris. . #merrychristmas #feliznavidad 🎅 #catherinedeneuve #yvessaintlaurent #tuxedo #smoking #esmoquin #modaycine #fashion #1960s #fashionhistory #frenchfashion #chic