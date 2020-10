4 trucos para infalibles combatir el frizz del cabello en esta época de lluvia

Terminó el verano y nos encontramos frente a una temporada más fresca. Nuestra melena ha dejado de sufrir los efectos del sol y del cloro de la piscina. Sin embargo, nos enfrentamos a otro enemigo: el clima húmedo. Por eso te enseñamos 4 trucos para combatir el frizz del cabello en esta época de lluvia.

El frizz hace que nuestro cabello se encrespe y luzca poco cuidado. Se trata de uno de los problemas más antiestéticos que puede sufrir nuestra melena. Por mucho que nos cuidamos con un buen peinado los rizos indeseables que no son para nada planificados pueden aparecer. Lo mejor es estar preparadas para y blindarnos contra la amenaza que representan las lluvias para nuestra melena.

El frizz es uno de los principales enemigos de nuestra melena. - Agencias

Trucos para combatir el frizz del cabello

Como te explicamos, así como la sequedad y el sol del verano afectan nuestra melena, su armonía también se ve perjudicada con los climas húmedos. Toma nota de estos trucos infalibles para combatir el frizz del cabello:

1.- Asegúrate de secar bien tu melena

Más que en cualquier otra época, durante períodos de lluvia es cuando más tenemos que asegurarnos de no salir a la calle con nuestra melena húmeda. Para combatir el frizz del cabello debemos dedicarle un buen tiempo a secarlo de forma correcta y esto evitará en gran medida un desagradable encrespamiento.

La prisa no es buena si queremos mantener un buen aspecto en nuestra melena. Tampoco es ideal que abusemos del secador y la plancha todos los días. A la hora de secarlo, no olvides contar con un buen protector. Esto te garantizará un cabello libre de humedad, pero sin los efectos de un calor intenso.

No salgas a la calle sin haberte asegurado de secar bien tu cabello. - Agencias

2.- Blíndate con sombreros y gorros y no olvides tu paraguas

Con la temporada, los looks también cambian y ahorita están muy de moda los gorros y los sombreros. Es importante que te blindes con una buena colección de estos para estar preparada para evitar que la lluvia nos encrespe el cabello.

Con sombreros y gorras que combinen con tu atuendo, además de verte muy chic, estarás protegiéndote del indeseable frizz del cabello. Tampoco debes olvidarte de hacerte de un buen paraguas que te servirá de protección ante cualquier lluvia imprevista.

Una buena colección de gorros y sombreros ayudará a combatir los efectos del clima en tu cabello. - Agencias

3.- Los productos “antifrizz” no deben faltar

Otro consejo infalible para evitar el frizz del cabello es elegir los productos adecuados. Fíjate de que tu champú y tu acondicionador sean especiales para combatir el encrespamiento.

Aunque el frizz es un proceso natural, con los productos adecuados podemos asegurarnos de que nuestra melena se encuentre suficientemente nutrida y saludable para hacer frente a los cambios de temperatura.

Cuando laves tu cabello no olvides utilizar productos antifrizz. - Agencias

4.- Elije un buen corte

Como te dijimos, los cambios de looks son ideales para recibir cada nueva temporada, pero además de esto pueden ayudarnos a evitar el encrespamiento de nuestro cabello.

Te recomendamos los cortes a capas, pues estos contribuyen a que el frizz sea mucho mejor. Puedes acudir a un especialista y elegir el estilo que vaya mejor con tu personalidad y tipo de rostro. En el otoño, aunque no lo parezca, el peinado es más visible que en cualquier otra época del año.

Los cortes de cabello a capas son ideales para esta época del año. - Agencias

Si tomas en cuenta estos cuatro simples consejos, el frizz del cabello no será un problema para ti en esta época húmeda. Son trucos infalibles que te harán lucir una melena perfecta durante toda la temporada.

