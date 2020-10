Los cortes de cabello y peinados que necesitas para disimular las orejas

Todos tenemos una parte de nuestro cuerpo que no nos gusta pero no te acomplejes si se trata de tus orejas, porque existe una amplia gama de cortes de cabello que te ayudan con este objetivo además de lucir estilosos y modernos.

De igual manera, la gran mayoría resultan muy versátiles a la hora de escoger los peinados para la cotidianidad así que no sufrirás más nunca al verte al espejo.

Cortes de cabello para disimular las orejas

Lo positivo de esta misión es que la mayoría de tendencias se adapta a lo que estás buscando. Es decir, en la actualidad se están llevando cortes de cabello con capas, volumen y mucho movimiento, así que llevarlo suelto no es un problema.

Los degrafilados, despuntados y asimétricos también forman parte del amplio catálogo de estilos que tiene este otoño invierno 2020 para ofrecerte.

Corte de cabello bob. - Instagram @anna_hair

Para disimular tus orejas lo que debes tener presente es que evites a toda costa aquellos estilos que las dejan expuestas como los muy cortitos Pixie o el blunt bob, al igual que los lisos radicales porque el cabello plano tiende a vislumbrarlas.

Volumen será tu palabra favorita, de la mano de tu secador de cabello, o con productos en crema que favorezcan este efecto en tu melena.

Corte bob

No solo es un clásico de la moda, también es ideal para la mayoría de necesidades. Consiste, en su versión más llevada, en el pelo recto hasta la barbilla, usualmente llevado con la raya al medio. Como te imaginarás, admite alisados y rizados sin distinción.

Corte bob asimétrico

Es muy similar a su predecesor pero la gran (y favorecedora) variación respecto al original es que tiene una caída asimétrica en la parte trasera. Es más corto en la nuca y se va alargando cuando llega a la barbilla.

Corte de cabello bob asimétrico. - Instagram @amadoamadosalon

Otra alternativa para este estilo es combinarlo con su hermano Long bob, mejor conocido como el Lob, que se diferencia por ser más largo como su nombre lo indica. Supera el rostro hasta llegar a la clavícula, así que puedes hacer una mezcla con el asimétrico largo o simplemente dejarlo uniforme hasta el inicio de tu pecho.

Shaggy

Si te encantan las capas esta es una de las opciones más trendy de este 2020, que incluso han adaptado famosas como Miley Cyrus, quien luego se lanzó a la fiebre de los Mullet.

Shaggy. - Instagram @G_Deodato

Consiste en muchas capas superiores, las cuales pueden ser largas o cortas conforme con tus preferencias, que generan un aspecto despeinado, eso sí, muy bien pensado.

Entre todos los cortes de cabello este resulta desenfrenado, sexy y lo mejor es que podrás peinarlo solo con las manos.

Peinados para disimular las orejas

Al igual que las apuestas anteriores la misión es jugar con tu cabellera para ocultar las orejas, por esto, los peinados semirecogidos son una linda combinación entre comodidad y feminidad.

Peinado semirecogido. - Instagram @Dianacorrea

Incluso aquellos que dejan uno de los dos lados ligeramente expuestos, de medio lado, pueden generar un equilibrio visual que esconde las orejas prominentes, según el portal Get the look.

En caso de que optes por llevar un recogido total, el truco está en dejar mechones sueltos alrededor del rostro, algo que igualmente te dará un look natural.

Peinado recogido con mechones sueltos. - Instagram @adrianasocanomua

Otras mujeres apuestan por alternativas con flequillos largos o abiertos tipo ventana puesto que atraen toda la atención a su mirada y la desvían de los costados.

Incluso, accesorios como diademas y mascadas bien utilizadas son herramientas que adornan tu pelo, te hacen ver coqueta y hacen casi invisibles tus orejas a ojos de los demás. Lo interesante, en este sentido, es que pueden servir tanto para outfits casuales como para eventos formales solo con cambiar el motivo o diseño del accesorio en sí.

