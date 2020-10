"Me insegurizaban demasiado": Millaray Viera muestra las marcas que dejó el acné de su rostro

En varias oportunidades Millaray Viera ha hablado de la marcas que el acné que tuvo en la adolescencia dejó en su rostro. Sin embargo, con el maquillaje y los filtros, pocas veces se le han visto, por lo que en esta oportunidad quiso grabar un video y compartirlo en sus redes sociales para mostrar cómo se veía su piel y enviar un potente mensaje.

Para la animadora de Chilevisión, las marcas de su rostro no son un complejo en la actualidad, pero sí lo fueron durante gran parte de su vida.

Así lo expresó en su cuenta de Instagram donde reflexionó sobre los estereotipos de belleza.

"Las marcas de mi adolescencia no son un defecto. Las tuyas tampoco. Es algo normal, no me ofende que alguien me hable de ellas, pero cuando era más chica si me insegurizaban demasiado, por las construcciones sociales que nos hacen creer que la “piel perfecta” es la lisa, así que cuiden sus palabras con aquellos que las tienen", comenzó relatando.

Ni tu acné ni tus marcas en la piel definen tu valor Nadie tiene por qué recordarte que tienes acné , ni opinar sobre él ni hacerte sentir mal

Además, la comunicadora aprovechó de explicar que si usa filtros no es para tapar sus cicatrices. "Y si uso algún filtro alguna vez no es para hacer como si no existieran, es porque desperté con cara de poto como muchos de Uds😂", señaló.

Finalmente, la influecer pidió a sus seguidores dejar las críticas de lado y normalizar las marcas que el cuerpo va adquiriendo los años, sean las que sean.

"Normalicemos las cicatrices par favar. Yo me siento tillible e mina con mi cuerpo después de 2 hijas (que obviamente cambió), con mis cicatrices, con todo", cerró.

Millaray Viera muestra las marcas de acné en su rostro.

Uno de los primeros en reaccionar a la publicación de Millaray, fue su pareja, el publicista Gonzalo Sepúlveda. "Qué orgullo ser tu pololo mi China Linda! Te Amo", escribió en el registro que ya cuenta con casi 80 mil reproducciones.

Otra que no quiso quedarse ajena de compartir su opinión y enviar un tierno mensaje, fue la madre de Viera, la exmodelo Mónica Aguirre.

"La belleza es más que una cicatriz mas o menos, es la luz que sale de tu corazón que te hace brillar porque es capaz de iluminar a otros… pero tu, objetivamente eres bella por donde se te mire , no hay duda", escribió la orgullosa madre.

Superando las inseguridades

Pero no es la primera vez que Millary se refiere a este tema u otros acerca de las inseguridades físicas que tuvo años atrás.

A inicios de octubre, la animadora de "Yo soy" compartió un potente mensaje junto una imagen en la que aparece sonriendo y mostrando sus encías, algo que según explicó, la acomplejó bastante en el pasado.

"El día que tomamos las fotos para esta campaña, con @tomas_reid (el fotógrafo) conversamos mucho rato acerca de cómo nuestras 'imperfecciones' serán cada vez menos vistas como tal y se transformarán en algo muy bien visto en el mundo de la publicidad y la moda, porque son reales, no hay nada de malo en ellas y representan a [email protected]", partió diciendo.

"Lo recordé cuando vi mis encías en todo su esplendor en esta foto. Por mucho tiempo me tapé la boca para reír porque me avergonzaban. Muchas veces me molestaron por lo mismo, me llegaban mensajes recomendándome reír menos (¿¡pueden creerlo!? ¡Reír menos para verme más linda!) y hoy de todo corazón les digo: las amo! Me río con toda la cara, me río con mis patitas de gallo, mis marcas en la piel y mis dientes enormes. Porque si hablamos de belleza, no hay nada más bello que reír", agregó.

Tras la publicación, Millaray Viera recibió positivos comentarios por parte de sus seguidores, quienes destacaron sus palabras y sus intenciones de luchar contra las "imperfecciones". "Hermosa Millaray. Demuéstrate siempre como tú eres. No pierdas tu esencia", dijo una persona. "Sabias palabras. Eres muy linda, principalmente porque tu corazón es noble. Y siendo así, el resto es complemento unificador de la belleza", señaló otra.

