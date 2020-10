Kathy Orellana se defiende de los crueles comentarios que recibió por su rostro

Tras pubilcar un video para promocionar una tienda femenina de ropa, la cantante Kathy Orellana fue blanco de críticas en las redes sociales. Los seguidores apuntaron al rostro de "La Morenaza de Rancagua", sin embargo, en la mayoría de los comentarios, optó por omitir y agradecer, pero en otros no se aguantó.

Menos de 30 segundos dura el material donde la artista realiza una publicidad. Orellana se limitó a cumplir con su aporte para la tienda 'Denisse Store'.

Pero lo que menos se esperaba la mujer de 34 años, es que le hicieron comentarios tan desagradables como los que afrontó. Con más de 27 mil seguidores en Instagram, algunas peronas no se guardaron nada.

"Es un día menos, no uno más, así que a disfrutarlo", dijo para la imagen - Instagram @kathyorellanasoto

Las duras críticas a Kathy Orellana

Al abrir el video, el listado de reacciones lo inicia @vayekka.1970, quien se atrevió a comentar: "Kathy estás demacrada, tienes feas facciones y aunque pierdas peso el 'caracho' no te cambia". Ante el inapropiado mensaje, la cantante se limitó a responder: "Muchas gracias por su opinión".

La humilde respuesta de Kathy Orellana despertó a otros usuarios. Estos comenzaron a defenderla y pedir que no acepte comentarios de ese tipo. Y con la misma humildad contestó: "Yo no elimino a nadie, si me sigue es por algo".

A la ola se unieron otros internautas, @step.hanie8989 escribió: "Uy, antes eras mucho más bonita, espero te mires y veas que no estás haciendo bien las cosas". Sin embargo, "La morenaza de Rancagua" no toleró la crítica y afirmando que "me encuentro aún más bella", por dentro y por fuera", también aclaró que tiene "un espejo gigante".

Sin utilizar foto de perfil y sin publicaciones, la cuenta @frankinhoo_ texteó: "Quedaste pal' perro de fea 'washa". Kathy Orellana volvió a contestar un "muchas gracias" y otros de sus seguidores la defendieron del insulto. "Cómo serás tú que ni imagen muestras", expusieron.

La vida artística de "La morenaza"

Una de las últimas apariciones de Kathy Orellena que se recuedan en televisión fue en junio. La cantante participaba en el programa estelar de Canal 13, "Bailando por un sueño", que fue suspendido por la pandemia. La mujer estuvo en la primera etapa del espacio junto al bailarín Felipe Román.

Según Tele 13, tuvo la oportunidad de continuar en la segunda fase de la competencia, pero decidió no participar. Otros artistas como Maura Rivera y Vale Roth también dijeron que no.

Su trayectoria como famosa inició en 2004 gracias al programa "Rojo fama contrafama", un concurso de talentos donde obtuvo el cuarto lugar. Pero el canto fue lo que catapultó su éxito, ya que ese mismo año lanzó su álbum "En ella", siendo consagrada con un Disco de Oro. Para 2005 promoció "Sigo viva", que le llevó a ganar un Premio APES (Asociación de Periodistas de Espectáculos, Arte y Cultura de Chile).

Su recorrido en televisión continúa con realities de competencia, su participación en la tercera temporada de "Fiebre de baile" (2013) y también en el concurso "Salta si puedes", donde resultó ganadora. En 2019 se le vio además como jurado del renovado programa "Rojo, el color del talento".

Junto al bailarín Felipe Romón en la primera etapa de "Bailando por un sueño" - Instagram @kathyorellanasoto

