Millaray Viera y su reflexión en torno a las inseguridades: "Por mucho tiempo me tapé la boca"

A raíz de una sesión fotográfica, Millaray Viera compartió un mensaje acerca de las inseguridades que afectan a cada persona. La animadora acompañó sus palabras por una imagen en la que aparece sonriendo y mostrando sus encías, algo que según explicó, la acomplejó bastante en el pasado.

"El día que tomamos las fotos para esta campaña, con @tomas_reid (el fotógrafo) conversamos mucho rato acerca de cómo nuestras 'imperfecciones' serán cada vez menos vistas como tal y se transformarán en algo muy bien visto en el mundo de la publicidad y la moda, porque son reales, no hay nada de malo en ellas y representan a [email protected]", partió diciendo.

"Lo recordé cuando vi mis encías en todo su esplendor en esta foto. Por mucho tiempo me tapé la boca para reír porque me avergonzaban. Muchas veces me molestaron por lo mismo, me llegaban mensajes recomendándome reír menos (¿¡pueden creerlo!? ¡Reír menos para verme más linda!) y hoy de todo corazón les digo: las amo! Me río con toda la cara, me río con mis patitas de gallo, mis marcas en la piel y mis dientes enormes. Porque si hablamos de belleza, no hay nada más bello que reír", agregó.

Tras la publicación, Millaray Viera recibió positivos comentarios por parte de sus seguidores, quienes destacaron sus palabras y sus intenciones de luchar contra las "imperfecciones". "Hermosa Millaray. Demuéstrate siempre como tú eres. No pierdas tu esencia", dijo una persona. "Sabias palabras. Eres muy linda, principalmente porque tu corazón es noble. Y siendo así, el resto es complemento unificador de la belleza", señaló otra.

