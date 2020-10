Has pasado el sol y el calor del verano, pero nuestra melena aún sigue sufriendo los efectos que el clima puede provocar en nuestro pelo. A esto se le suma la agresión con planchas y secadores y el cloro de las piscinas. Pero no te preocupes. Te enseñamos a preparar un baño de crema casero de aguacate para restaurar tu cabello dañado.

Las agresiones externas causan un daño impresionante en las hebras del pelo. Las abren y tornan quebradizas, dando como resultado el antiestético y desagradable frizz. También nuestro cuero cabelludo se ve afectado con la alteración de las células capilares, provocando que el cabello crezca lentamente y suficientemente débil como para no soportar muchas peinadas.

El mercado está lleno de productos para hidratar el pelo, pero cada vez ganan más terreno las mascarillas naturales. Esto porque no implican ninguna consecuencia química y porque resultan sumamente suaves y efectivas para restaurar tu cabello.

Con la mascarilla de aguacate lograrás sellar las puntas abiertas del pelo. - Agencias

Cómo preparar y aplicar el baño de crema para restaurar tu cabello

Para preparar el baño de crema casero que te ayudará a restaurar tu cabello tendrás primero que hacerte de los siguientes ingredientes:

1 aguacate maduro.

2 huevos.

2 cucharadas de miel.

2 cucharadas de aceite de oliva.

Saca la pulpa del aguacate maduro y colócala en un recipiente de plástico. Tritúrala con un tenedor hasta que se vuelva una pasta y te asegures de que no queden grumos.

A la pasta que hiciste con la pulpa de aguacate añádele los huevos, la miel y el aceite de oliva. Sigue mezclando todo con un tenedor de manera que logres que todos los ingredientes se encuentren totalmente integrados y conformen una pasta homogénea.

Una vez que tengas listo el baño de crema para restaurar tu cabello, debes aplicártelo en toda la melena, desde la raíz hasta las puntas. Posteriormente, cubre todo tu pelo con un gorro de baño y deja actuar por 30 minutos.

Pasado el tiempo correspondiente, retira la mascarilla con tu champú habitual y abundante agua. Te recomendamos usar esta mascarilla al menos una vez a la semana.

Aplícate el baño de crema desde la raíz hasta las puntas. - Agencias

Propiedades del aguacate para el cabello

El aguacate es perfecto como base para la realización de un baño de crema para restaurar tu cabello porque gracias a su cremosidad funciona perfectamente como protector de la melena tanto del sol, como de los productos químicos y de las planchas y secadores.

También cumple un excelente trabajo como acondicionador cuando se le mezclan con nutrientes como los que te hemos enseñado en esta mascarilla. Es perfecto para acondicionar el pelo dañado y seco.

Emplear el aguacate para restaurar tu cabello es una perfecta alternativa porque su riqueza en grasas sanas incrementará la hidratación y nutrición que tanto necesita tu melena.

El aguacate es rico en nutrientes que te ayudarán a hidratar y proteger tu cabello. - Agencias



Como si lo anterior fuera poco, la pulpa de esta fruta te ayuda a cerrar las puntas abiertas del cabello que es uno de los efectos más inmediatos del cabello maltratado.

El aguacate ayuda que logremos contar con una melena suave y sedosa. Intégralo a tu rutina de belleza, incluso te recomendamos que si vas a adquirir productos para el cuidado de tu cabello, prefieras los que están hechos a base de esta nutritiva fruta que, como ves, no solo sirve para alimentarnos. Si quieres restaurar tu cabello dañado, este baño de crema a base de aguacate es la solución que estabas esperando. ¡el aguacate te aporta la solución!

