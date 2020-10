Los cortes de cabello al hombro están dominando las tendencias en el otoño y lo mejor es que son ideales para las mujeres de 40 años que desean un cambio de look fresco y rejuvenecedor.

Estos estilos son elegantes y lo mejor es que no requieren de muchos cuidados, si lo vas a planchar no tardarás mucho, pues no es una melena larga, y si deseas algo más rápido puedes llevar unas ondas naturales.

Así que no dudes en probarlos y llevar otro look y una apariencia más fresca, restando unos cuantos años de encima.

Cortes de cabello al hombro en capas ideal para mujeres de 40 años

Lob

El long bob o lob va a la altura de los hombros, o si lo deseas un poco más abajo, por lo que es ideal para una imagen más juvenil.

Puedes llevarlo con capas sutiles y ondulado o liso, como sea enmarcará tu rostro, y puedes llevar algunas mechas babyligths para iluminar el rostro.

Capas asimétricas

Un corte de cabello a la altura del hombro con capas asimétricas es perfecto para las mujeres de 40 años, pues le da volumen al cabello y lo hace lucir más largo de lo que en realidad está.

La mejor manera de llevarlo es con ondas ligeras, por lo que no requiere muchos cuidados, y te hará lucir hermosa.

Bob clásico con capas mini

El bob clásico en capas es perfecto para mujeres de 40 años o más que desean darle volumen a su melena y renovar su look.

Solo debes asegurarte que sean capas muy cortas, especialmente en la parte superior del cabello y así tendrás más movimiento.

Corte midi en capas

Este corte a la altura de los hombros es perfecto para llevarlo a cualquier edad y favorece a todo tipo de rostro.

Las capas le darán el toque fresco y moderno y podrás sacarle provecho con unas ondas ligeras que te harán lucir más elegante.

Corte desmechado al hombro

Si quieres un look elegante y versátil entonces debes optar por un corte desmechado al hombro que le dará vida y movimiento a tu melena.

Este corte consiste en llevar varias capas y las puntas llevarlas en forma asimétrica para un look juvenil y hermoso.

Choppy Shag

Este corte en capas a la altura de los hombros o dos dedos debajo es perfecto para darle volumen a la melena en la parte superior.

Puedes llevarlo con un fleco largo y abierto, o a los lados y te dará la imagen fresca que deseas.

Bob asimétrico

El corte bob está en tendencia y es ideal para las mujeres de 40 años en adelante, y una forma de llevarlo que las favorece es de forma asimétrica.

Puedes llevarlo un lado más largo que el otro, o más largo adelante y corto atrás, de cualquier manera te verás muy diferente y lo mejor es que es un corte fashion y fácil de llevar.

