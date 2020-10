Tendencias de maquillaje 2021: aprovecha las ofertas para cambiar tus cosméticos

La ropa, los peinados y el maquillaje de los noventa dominaron al menos el último par de años y aunque parece que va a continuar en 2021, es momento de darle un giro a las cosas.

Así como la intensidad del 2020 nos tomó a todos por sorpresa, el 2021 será cuando seamos más audaces y atrevidas que nunca. Ahora será momento de darnos gusto y no escatimar en cuanto sentirnos bellas se trata. Y no, no es que vayas a gastar una fortuna sino que aproveches las ofertas que se vienen con el Buen Fin para re abastecer tu estuche de maquillaje con los productos más increíbles.

Delineado grueso

A finales de septiembre, Peter Philips, director creativo y de imagen de Dior Makeup, estableció que la nueva tendencia estará en un delineado grueso y llamativo. Puedes usarlo de la forma que quieras pero la idea de que se vea grueso hará que tu mirada resalte de forma dramática. Necesitarás un delineador suave que se deslice fácilmente por tu párpado. Una gran opción son aquellos on punta gruesa y dura.

Delineador Cat Eye de Yuya/ $195 en yuyatiendaoficial.com

El look Cat Eye siempre estará de moda y con este delineador te quedará perfecto ya que tiene dos puntas. Una de ellas es un sello con la forma del "cat eye" para que no tengas miedo de que quede chueco. Aunque sólo viene en color negro, es súper práctico y resalta tus ojos al instante.

Yuya Cosmetics

Mientras más natural y "sin esfuerzo", mejor

Los últimos meses hemos optado por un look "sin esfuerzo". Es decir, si hemos estado en casa y sin reuniones sociales, no hay mucho sentido en maquillarnos. Pero el año quentra todo será diferente así que debes comenzar a pensar en maquillarte un poco sin dejar de verte natural. Los rostros "naturales" dominaron las pasarelas esta temporada, con una piel sutilmente perfeccionada. Lo único que necesitarás será una base suave que cubra imperfecciones sin que parezca que traes demasiadas capas de pintura.

Base de maquillaje L'Oréal Paris Infallible pro matte

L'Oréal Paris es una de las marcas de maquillaje más reconocidas en el mundo. Esta base es básica pero muy eficiente. Tiene un efecto matificante de larga duración que te da una sensación aterciopelada en tu rostro. Además se unifica a la perfección con el tono de tu piel y cubre imperfecciones por 24 horas, dándote la seguridad de que todo estará bajo control durante todo el día. Te deja libre de brillo, sin necesidad de retoque y con apariencia fresca y radiante. $192.50/ Amazon

Sombreado ahumado

El smokey eye es una tendencia que siempre está vigente. Te da un look elegante y resalta tu mirada de forma dramática. Además, es un estilo muy versátil que va prácticamente con cualquier tono. En 2021 tendrás que probar el marrón y el rosado. Ambos le darán un toque de misticismo y sensualidad a tu mirada.

Revlon Paleta de sombras Revlon So Fierce Prisma Quad Tantrum $$199.00/ Amazon

Este juego de sombras de Revlon SO Fierce Prisma Quad se convertirá en uno de tus favoritos del año ya que tiene los tonos que estarán en tendencia y que se adaptan a cualquier estilo. La paleta es ultra delgada y contiene cuatro tonos diferentes que podrás combinar sin problema. La fórmula en polvo altamente pigmentada brinda un color intenso de larga duración. Puedes usarla seca o húmeda.

Labios intensos mate

Nada como un buen pintalabios para resaltar la sensualidad de tus labios. La tendencia ahora se inclinará hacia diferentes estilos mate, lo que te permitirá experimentar con tu estilo. Y si nunca te atreviste a usar un labial oscuro, este será tu momento ya que estarán muy de moda. Por otro lado, los colores cálidos seguirán siendo básicos para maquillar tus labios. Lo ideal es que busque un labial de larga duración que aporte un tono intenso a prueba de todo.

Maybelline Labial en Barra Efecto Satinado Color Sensational.

La línea de labiales Maybelline Color Sensational es perfecta si no quieres gastar demasiado y tener un buen producto. Hay una gran variedad de tonos, desde los clásicos hasta los más brillantes. Es de tipo barra con una textura cremosa y suave lo que te dará la sensación de seda en tus labios. Además los mantendrá humectados y con color todo el día. $85/ Sanborns

Más de este tema

Tonos de uñas oscuros y elegantes que serán tendencia esta temporada

Bases de maquillaje que puedes comprar en oferta y no quebrarán tu bolsillo

Cuánto dura el maquillaje: cómo leer etiquetas para no exponer tu piel a alergias

Te recomendamos en video