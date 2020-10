Bases de maquillaje que puedes comprar en oferta y no quebrarán tu bolsillo

Ya sea que lo uses para camuflar las ojeras, ocultar imperfecciones y cicatrices o como una herramienta de tu día a día para lucir hermosa, siempre hay opción de maquillaje a la que puedes recurrir sin gastar demasiado. Y es que no se trata de que consigas "lo más barato" para ahorrar sin poner atención a los ingredientes o a la marca sino de que hagas una compra inteligente que sea buena para tu bolsillo y tu piel.

Durante el Buen Fin podrás encontrar las mejores ofertas y opciones según tus necesidades y si no sabes por dónde empezar, aquí te damos algunas sugerencias.

Lo primero es saber qué buscar. Una base de maquillaje impecable es esencial para una piel radiante y un look impecable. Tu elección depende de tu color de piel y qué es exactamente lo que está tratando de ocultar o resaltar.

Si deseas un acabado de aspecto natural, la base que elijas debe coincidir con tu color de piel. Estos son los pasos básicos a seguir:

1. Debes mirar el interior de tu brazo, voltear la muñeca y observar tus venas. Si aparecen de color azul o morado, tienes un tono frío, mientras que las venas verdes indican una piel de tono cálido.

2. Sostén un pedazo de papel blanco junto tu cara o colócate cerca de una pared blanca. Esto revelará tu matiz. Si tu cara de repente se ve rosada o azul, es una señal de que tienes un matiz frío. Si te ves amarilla, tienes un matiz cálido. Si tu piel parece gris, eres neutral.

Ahora sí, ¿lista para elegir tu base?

Base de maquillaje L'Oréal Paris Infallible pro matte. 30 ml

L'Oréal Paris es una de las marcas de maquillaje más reconocidas en el mundo. Esta base es matificante de larga duración que te da una sensación aterciopelada. Además se unifica a la perfección con el tono de tu piel y cubre imperfecciones por 24 horas. Te deja libre de brillo, sin necesidad de retoque y con apariencia fresca y radiante.

Superbalanced™ Silk Makeup Broad Spectrum SPF 15

No es la más barata pero vale mucho la pena para todos los beneficios que contiene. Esta base es muy recomendada por dermatólogos porque no es agresiva con tu piel. Le da una sensación de seda ya que es muy ligera al tiempo que cubre la piel a la perfección. Controla el brillo, mantiene tu rostro hidratado y te protege de los rayos UV ya que cuenta con FPS. El acabado es natural mate. Ideal para piel mixta seca a grasa. Precio: $279.00 en Walmart.

Base de Maquillaje Photoready Candid Bare Revlon

Esta base de maquillaje Photoready Candid Bare Revlon, es ideal para que salgas perfecta en las fotos (de ahí su nombre). Obtendrás una cobertura y acabado preciso al instante. Su fórmula cremosa hace que sea fácil de extender por tu rostro y que no se sienta pesado. Se fusiona a la perfección con el tono de tu piel, lo que le dará un efecto muy natural. Contiene ingredientes anti-oxidantes y anti-luz azul que ayudan a combatir los agentes contaminantes del ambiente. $199/ Sanborns.

Superbalanced Makeup de Clinique

No es la más barata de la lista pero es una de las mejores dentro de lo "barato". Clinique es una de las marcas más recomendadas por los dermatólogos por lo que si tienes problemas de acné, no dudes en recurrir a esta marca (por supuesto, no dejes de consultar con tu dermatólogo). Ésta es una base "inteligente" ya que posee una cobertura ajustable, libre de aceite, aporta la humectación y reduce la grasa donde y cuando lo necesitas. Al aplicar te dará una sensación de seda que fluye con facilidad por tu rostro. Hay cuatro tonos diferentes: Porcelain Beige, Linen, Sunny y Sand, todos con un acabado natural. 300$/ clinique.com.mx

