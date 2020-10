Champú sin sulfatos y otros consejos para que tu cabello no se encrespe en este otoño

Ya terminó el verano. Nuestro cabello ha dejado de sufrir por las agresiones de los rayos solares y el cloro de las piscinas. Sin embargo, otro enemigo sale a flote: la humedad del otoño.

Con el ambiente más fresco de esta época el frizz puede volver a hacer de las suyas con nuestra melena. Y tenemos que tomar medidas a tiempo.

El cambio de temperatura genera falta de hidratación en nuestro cabello. A esto debemos agregarle el empleo de secador sin protección térmica. También afecta una dieta baja en nutrientes o un exceso en productos químicos para el pelo.

Cabello radiante y natural en otoño - Agencias

Consejos para que tu cabello no se encrespe en otoño

Como habrás visto, en este otoño tenemos motivos de sobra para que nuestro pelo se deje invadir por el frizz y se nos encrespe. La idea es mantenerlo lo más saludable posible y por esto te damos 4 consejos efectivos que pueden combatir este problema. Toma nota.

1.- Usar agua fría

En esta temporada cada vez va subiendo más el frío de manera que lavar nuestra melena con agua fría es uno de las mejores medidas que podemos tomar para evitar el frizz y lucir un pelo impecable.

El agua fría funciona porque con su empleo las cutículas de las puntas de nuestra melena quedan selladas, lo cual evita que se abran. A esto se suma que éste hábito estimula la circulación de la sangre en el cuero cabelludo y esto contribuye a que crezca más rápido, sano y fuerte.

Usa agua fría para lavar tu cabello. - Agencias

2.- Emplear champús sin sulfatos

No es recomendable que compres cualquier champú . Si lo tiene el pelo seco, graso o normal debes fijarte que la composición del producto y evitar que contenga sulfatos.

Este compuesto que traen la mayoría de los champús propicia la deshidratación de pelo por lo que no es para nada recomendable emplearlos.

No emplees champús con sulfatos. - Agencias

3.- Se cautelosa con el lavado

Si, como tantas mujeres, te has preguntado cada cuánto tiempo es recomendable lavarse el pelo, te contamos que no existe un lapso definido. Lo que sí tienes que tenerlo claro es que lavarlo más seguid no hará que lo tengas más sano y saludable. Todo lo contrario.

Cada vez que lavas tu melena no solamente te deshaces de la suciedad acumulada, sino que también eliminas la grasa natural que tiene el cuero cabelludo. Así que lávalo únicamente cuando sea necesario por la suciedad pues si no vas a provocar que se encrespe.

Lava tu melena solo cuando sea necesario, - Agencias

4.- Evita el uso del secador

Otro secreto para evitar a toda costa que tu pelo se encrespe en este otoño es emplear al máximo el secador y la plancha para secarlo y darle forma. Te recomendamos que dejes que el aire libre sea quien se encargue de quitarle la humedad porque el choque de excesivo calor provoca deshidratación y hebras quebradizas.

En caso de que necesites realmente secarte o planchártelo te sugerimos que emplees un protector térmico para cabello. De esta manera el sufrimiento para tu melena será menor.

El secador y la plancha pueden tornas quebradizo tu cabello. - Agencias

Sigue estos cuatro consejos y logra lucir una melena sana y radiante en la nueva temporada. No dejes que la humedad y el frizz opaquen tu pelo. Toma todas las precauciones necesarias para mantenerlo protegido de los factores que pienses que puedan dañarlo.Cuida bien los productos químicos que usas y trata de implementar la aplicación de una mascarilla natural una vez a la semana. Las de aguacate y huevo, así como el agua de arroz son ideales para consentir nuestra cabellera.

