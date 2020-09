Los looks de Rihanna que demuestran que la seguridad es la clave para un buen estilo

Rihanna, es una de las celebridades mejor vestidas, que ha demostrado que el estilo y la elegancia no dependen de la talla que se use, sino de la seguridad con la que se portan las prendas. En los últimos años, la empresaria se ha esforzado por que todas las mujeres se sientan bellas independientemente de sus características físicas y en varias ocasiones ha dado valiosas lecciones de cómo lograrlo por medio de las prendas que se eligen. A continuación recopilamos algunas imágenes de sus mejores looks con los que demostró que el mejor accesorio es la seguridad.

Los mejores looks de Rihanna con los que demostró su seguridad

Animal print

La noche de la presentación de su autobiografía, Rihanna impactó con su sexy look al llegar al museo Guggenheim en Nueva York usando un vestido y botas de animal print que además de ser la combinación perfecta para el otoño, resaltaban sus curvas haciendo lucir su figura. La famosa eligió un vestido midi asimétrico con estampado de leopardo de la firma Saint Laurent y unas botas altas color rojo de la misma marca.

Verde menta y brillo

Su marca de moda Fenty la cual fue reconocida durante la ceremonia de los Fashion Awards 2019. El atuendo de Rihanna, consistió en un mini vestido corset strapless color menta que ella misma denominó wasabi-green, el cual lució debajo de un abrigo transparente del mismo color y guantes transparentes del mismo tono.

Elegante y deportivo

La cantante asistió al Roc Nation Brunch 2020 de la empresa de entretenimiento fundada por Jay-Z. Su vestido de lentejuelas doradas de la firma Bottega Veneta con cuello halter contrastó con un rompe vientos oversized color amarillo de la misma marca. Para elevar su look, la empresaria llevó sandalias de tacón con tiras, brazaletes y anillos con diamantes, además de un peinado de coleta despeinada con la que mostró las ondas de su cabello y maquillaje natural en tonos café creado con su propia línea de belleza Fenty Beauty.

Monocromático

Rihanna celebró el lanzamiento de la primera colección de su marca de moda Fenty con la apertura de una tienda 'pop-up' en Nueva York. La empresaria llegó a la tienda usando un mini vestido tejido color naranja de cuello alto y manga larga, el cual combinó con un rompe vientos del mismo tono brillante y botas metálicas color dorado que hicieron juego con sus collares y arracadas.

Incluso en su maquillaje, el naranja estuve presente de manera sutil en sus sombras de ojos y sus labios, llevando a otro nivel el look monocromático.

Vestido camisero

Como toda experta en moda, Rihanna sabe que los diseños más sencillos son también los más elegantes. Es por eso que para la presentación de una nueva colección de su marca, eligió un vestido camisero color blanco que le dio una apariencia moderna y profesional.

