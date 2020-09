Katie Holmes demuestra la manera correcta de llevar pants a los 40

View this post on Instagram

Hanno gli occhi che sprizzano felicità, anche se il loro sorriso è coperto dalla mascherina. Appena fotografati, a sorpresa, per le strade di New York, i due bellissimi mano nella mano sono Katie Holmes (la riservata ex moglie di Tom Cruise) e lo chef Emilio Vitolo, di origini italiane da parte di padre. Un nuovo amore per l’attrice americana, che in passato ha più volte detto che la figlia quattordicenne resta la cosa più importante per lei: «Qualunque cosa faccia è per Suri». Archiviata nel 2019 la storia tenuta a lungo segreta con l’attore e cantante Jamie Foxx, l’unica relazione pubblica dell’attrice per anni è rimasta quella con Tom, sposato nel 2006, da cui ha divorziato nell’estate 2012. Lei e la figlia all’epoca avevano lasciato Los Angeles per trasferirsi a New York. ❤️ @katieholmes212 #love @emiliovitolo #nuoviamori #katieholmes #emiliovitolo #tomcruise #loveinnewyork #gentesettimanale #settimanalegente (📸@usweekly)