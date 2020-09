Los secretos de los expertos para un maquillaje de ojos de impacto

Los ojos son una de las primeras cosas que otras personas notan al conocerte, por lo que no es sorpresa que frecuentemente sean los protagonistas de cada look de belleza. Esto se debe a que gracias a ciertos productos y su correcta aplicación, podemos cambiar su forma, darle brillo y hacerlos más llamativos en cuestión de minutos. Más importante que concentrarnos en las tendencias que cambian con cada temporada, es conocer aspectos básicos que puedes aplicar a cualquier tipo de makeup sin importar tu estilo. Si aún no eres una experta al utilizar tus cosméticos, entonces debes conocer estos trucos de los profesionales para un maquillaje de ojos de impacto.

Para saber cómo aplicar las sombras para ojos de manera correcta, y cómo elegir los colores adecuados, tuvimos la ayuda de los expertos de BYS Cosmetics, quienes nos dieron algunos sencillos tips para pasar de un look simple a uno increíble.

Cómo aplicar las sombras para un maquillaje de ojos impecable

Como sabemos, el primer paso y el más importante, es preparar la piel antes de aplicar maquillaje. Esto ayuda a que las sombras tengan una mejor pigmentación y duren por más tiempo. Usa una prebase o primer sobre el párpado y posteriormente aplica tu base para el rostro con ayuda de una brocha o esponja.

La base debe ser un tono acorde con tu color de piel - Agencias

Elección de s ombras

Generalmente un look de ojos requiere de mínimo 3 colores de sombras: uno claro, uno medio y uno oscuro. Para obtener otros efectos, se agregan más tonos según lo que se requiera. Se recomienda utilizar 2 brochas, una para aplicar las sombras y otra para difuminar.

maquillaje de ojos: la aplicación de sombras requiere de dos brochas - BYS Cosmetics

Sombra principal

Esta sombra será la predominante del maquillaje. Con una brocha plana, la sombra de color medio se aplica en todo el párpado móvil.

maquillaje de ojos paso a paso - BYS Cosmetics

Profundidad

Se utiliza el tono más oscuro para aportar profundidad. Se aplica en la esquina externa de la cuenca del ojo, donde termina el hueso y se difumina suavemente para evitar cortes.

cómo hacer un maquillaje de ojos paso a paso - Instagram

Iluminación

Para dar un toque de luz a la mirada, se aplica la sombra más clara en la zona del lagrimal y en el arco de la ceja

Ilumina tu mirada colocando tonos reflejantes en el lagrimal y arco de la ceja - Agencias

