Este es el tipo de jeans que puedes llevar a los 20 y a los 40

View this post on Instagram

#kaiagerber Tuesday,sept 3rd. Reposted – #orseundiris Le funk top moss ($275). -#Meshki Yvonne crop top in black ($45AUD). – #Redone High Rise loose jeans in vintage indigo (sold our). – #bvlgari sunglasses (not available). – #Chaos Bruv Club Rah! Leather iphone case (not available). – #cultgaia Gia bag ($400). – #jimmychoo Fetto 65 snake skin ($895)|Sale ($448).