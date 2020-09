Selena Gomez muestra sus cicatrices y prueba que la belleza es sinónimo de fortaleza

Recientemente, Selena Gomez celebró el lanzamiento de su línea de cosméticos Rare Beauty. Como parte de su campaña inicial, la cantante realizó un video en el que se mostraba sin maquillaje, para demostrar cómo usaba sus productos. Algo que llamó la atención del clip, fue que la famosa dejó al descubierto sus cicatrices provocadas por el lupus, una enfermedad con la que ha batallado toda su vida.

Desde hace años, Selena se ha sincerado sobre cómo es vivir con lupus, una enfermedad que le ha obligado a estar internada en varias ocasiones e incluso ha requerido de cirugías para mantener su salud.

En un reciente capítulo de su programa Selena+ Chef, la intérprete reveló que debido a la enfermedad había perdido fuerza en sus manos, por lo que realizar tareas cotidianas como exprimir un limón eran más difíciles.

selena saying that she has weak hands bc of lupus 🥺 pic.twitter.com/YoYzZ3zsGr

— 𝐝𝐢𝐥𝐚𝐫𝐚 (@BackToTaylena) August 20, 2020