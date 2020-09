Las burlas hacia el acoso de Dhasia Weska demuestra que la sociedad no entiende nuestro miedo

La youtuber y conductora Dhasia Weska compartió una situación de acoso que vivió en las calles de la Ciudad de México, mientras paseaba a su perro. A través de unas historias en su cuenta de Instagram, Weska se mostró muy agitada y frustrada tras escapar de un sujeto que la iba siguiendo para pedirle su teléfono y ofrecerle trabajo como hostess.

Pese a que ocurrió a plena luz del día y estaba rodeada de muchas personas y , la influencer se sintió muy vulnerable pues el sujeto no la dejaba en paz y nadie parecía inmutarse.

"Salí a pasear a Mailo y de repente un vato, me di cuenta que me empezó a seguir. Se veía completamente normal. Me crucé y se cruza conmigo y me dice 'dame tu teléfono, ¿no quieres ser hostess?' y le dije 'no gracias' (…) Me bloqueé porque me espanté (…) Lo que me pasó por la cabeza es que ahorita va a pasar una camioneta y yo ya desaparecí"