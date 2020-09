Yesenia Zamudio, una de las madres que sigue pidiendo justicia por su hija

La toma de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por familiares de víctimas y grupos feministas ha acaparado los titulares nacionales. Y es que resulta indignante escuchar las historias de mujeres que claman justicia por sus hijos e hijas, sin obtener respuestas por parte de las autoridades.

México es un país donde la violencia está a la alza, donde cada día asesinan a 10 mujeres y niñas y donde la impunidad impera. Cada una de las mujeres que se encuentra protestando, representan el hartazgo de todas pero sobretodo, son la voz de quienes ya no están.

Uno de los rostros de la protesta es el de Yesenia Zamudio, quien desde 2016 exige justicia por su hija Marichuy.

"Y la que quiera romper, ¡qué rompa! Y la que quiera quemar, ¡qué queme! Y la que no, ¡qué no nos estorbe!", grita Yesenia en un impactante video que circuló en redes, en febrero de 2020.

En 2016, María de Jesús Jaime Zamudio, hija de Yesenia, fue asesinada por dos hombres al ser lanzada de un quinto piso de un edificio en la colonia Ticomán en la Ciudad de México. Según la descripción de su propia madre, "estaba semidesnuda cuando cayó al piso". Marichuy sufrió una fractura de fémur y un golpe en la cabeza. Fue trasladada al Hospital Balbuena pero en calidad de "persona no identificada". De acuerdo con el testimonio de Yesenia, los agresores intentaron hacerlo pasar como un suicidio y aunque finalmente se calificó como "feminicidio" y ambos fueron identificados, estos siguen en libertad.

Desde entonces, Yesenia ha gritado el nombre de su hija, ha pedido justicia por ella y por todas las mujeres cuyos feminicidios y violaciones siguen siendo minimizados.

A lo largo de estos días, feministas y familiares de víctimas han mostrado las irregularidades que existen dentro de la organización, así como también han sacado los documentos que permanecían dentro del inmueble para entregarlos a las autoridades correspondientes.

La CNDH ha enviado comunicado pidiendo que no se dañe el patrimonio del edificio, sin embargo, las mujeres afirman que nadie se ha acercado para tener contacto directo con ellas.

"No está de acuerdo con que hayamos pintado un cuadro, pues yo no estoy de acuerdo con que me hayan matado a mi hija y tiene 5 años que nadie me hace caso" , dijo Yesenia Zamudio.