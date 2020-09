Peinados para cabello mediano que lucen mejor en las mujeres de 40 años

Ya sea por qué tenemos un mal día de cabello, por el clima, o simplemente por qué se nos antoja un cambio de look rápido que queremos un peinado fácil. Un estilo que nos haga vernos arregladas pero que no tome más de diez minutos ¿Es mucho pedir? Nosotras creemos que no. Por eso buscamos los peinados para cabello mediano más prácticos que seguro todas podemos dominar sin necesidad de muchas herramientas ni accesorios.

Peinados para cabello mediano que puedes hacer en 5 minutos

Coleta

Este peinado clásico puede adaptarse según la forma de tu cara. Peina tu cabello hacia atrás dejando fuera dos mechones para enmarcar tu rostro. Ata el resto del cabello en la parte posterior de tu cabeza y acomoda los mechones sueltos a los lados de tu cara.

Trenzas con cabello suelto

Divide tu cabello por la mitad y toma solo la parte superior para crear una trenza de cada lado hasta llegar a la mitad de tu cabeza. Ata las puntas y deja el resto del cabello suelto. Crea ondas en el cabello suelto con ayuda de una tenaza o una plancha y fija tu peinado con spray.

Recogido despeinado

Los chongos altos pueden crear un efecto de alargamiento, por lo que se recomienda hacer un chongo bajo en su lugar. Divide tu cabello por la mitad y peínalo hacia tu nuca. Átalo en una coleta floja dejando mechones cerca de tu rostro sueltos. Enrolla el cabello hasta crear un chongo y sujétalo con pasadores. No tienes que preocuparte por que sea perfecto ya que su encanto está en su aspecto relajado.

Trenza de lado

Para las chicas de cabello largo, este es el estilo más sencillo. Parte tu cabello de lado y llévalo hacia uno de tus hombros. Comienza a hacer una trenza desde tu nuca hasta las puntas. Puedes agregar accesorios como broches o una diadema.

Ondas

Las ondas le dan dimensión a tu cabello lo que da la ilusión de una melena más llena.Para lograr este peinado con cabello suelto, primero se seca el cabello con ayuda de una secadora y un cepillo redondo. Se toma una sección a la vez y se peina el cabello hacia adentro al llegar a las puntas. Esta técnica logra además de dar volumen, pulir el cabello haciéndolo lucir más brilloso.

