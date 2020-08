Cortes de cabello prácticos para las chicas activas

Si eres una chica activa, probablemente no tengas mucho tiempo para dedicarle a tu cabello todas las mañanas. Pero eso no significa que tengas que lucir desalineada, ya que existen algunos cortes de cabello que pueden ayudarte a agilizar tu rutina. La clave, está en darle el movimiento y textura necesarios para que el pelo se acomode prácticamente solo y no tengas que preocuparte por él.

Wob

El wob es el corte ideal para las amantes de cabello mediano, este estilo ondulado consiste en recortar el cabello a la altura de los hombros. Pueden agregársele capas y hacerse asimétrico dependiendo de las preferencias personales.

Lob

El corte de pelo Lob, además de ser una de las tendencias de la temporada, es ideal para quienes prefieren llevar el cabello por encima de los hombros. Puedes agregar movimiento y textura agregando capas en las puntas.

Pixie

Este corte clásico puede ser una forma divertida de cambiar tu look. Consiste en recortar el cabello en la parte posterior y los lados, dejando el frente ligeramente más largo. Además de aportar una apariencia juvenil, este corte es ideal para la temporada de calor y puede estilizarse fácilmente.

Shag

El corte Shag es ideal para una apariencia juvenil y relajada, consiste en crear capas degrafiladas para añadir textura al cabello y usualmente va acompañado de un flequillo. Es ideal para quienes prefieren el cabello mediano por encima de los hombros y para quienes tienen una frente amplia.

Degrafilado

Si tu cabello es muy lacio y quieres darle textura, puede probar con un Lob degrafilado. Este corte llega por encima de los hombros y tiene capas ligeras en las puntas que le aportan mayor movimiento.

Crea capas degrafiladas de medios a largos para darle mayor movimiento y textura a tu cabello. Este corte luce mejor en cabello mediano por encima del hombro.

