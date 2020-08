Colores de sombras para morenas que dominarán el otoño

Existen miles de posibilidades al momento de crear un maquillaje de ojos marrones. A continuación te decimos cuáles son los colores de sombras que complementan mejor a tu mirada y cómo aplicarlos dependiendo del estilo que busques. Ya sea para un maquillaje natural de día o para un look dramático de noche, estos tonos te ayudarán a lucir más despierta y saludable.

Smokey eye

El smokey eye es un clásico que no pasa de moda. Sin embargo, es importante saber cómo aplicar los colores oscuros para conseguir un look favorecedor. Recuerda evitar que estos tonos lleguen al párpado inferior y por debajo de la comisura del ojo para evitar una apariencia de ojos caídos.

Dorado

Las sombras con tonos dorados son perfectas para aportar el brillo que tu mirada necesita para lucir más despierta y seductora. Pueden usarse solas sobre el párpado móvil para un maquillaje de día o combinarlo en un smokey eye para la noche.

Metálicos

Las fórmulas metálicas y con glitter ayudan a reflejar la luz y resaltan el brillo natural de tus ojos. Es por eso que cuando se trata de un color de maquillaje para ojos café, este es un tono que no puede fallar.

Para un maquillaje de día elige los tonos más amarillos y champagne para mantener un look natural. Aplícalos cerca del lagrimal para una mirada más despierta. Para un maquillaje de noche, elige los tonos más oscuros y cobrizos para complementar la calidez de tus ojos.

Glitter

Este año una de las tendencias de belleza más fuerte será el maquillaje de ojos con glitter, ya que en 2020 la creatividad será la clave para todo look tanto de día como de noche. Tal y como lo anunciaron series como 'Euphoria', el brillo será el protagonista principal que le dará un giro a tu aspecto.

Toques de color

Los colores brillantes no serán exclusivos del verano. Uno de los preferidos por las amantes del maquillaje es el color azul. Ya que el color café es una mezcla de los colores primarios, no debe ser sorpresa que el azul sea uno de los tonos más favorecedores para ellos. Especialmente los tonos cobalto, resaltan las tonalidades de los ojos café debido al contraste que se crea. Pueden llevarse en un look monocromático o degradado en combinación con otros colores.

