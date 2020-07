Técnicas de maquillaje que te harán lucir más joven

El secreto para lucir siempre despierta y fresca es tener una piel luminosa y conocer la forma adecuada de aplicar cada producto de forma que se vea natural para resaltar tus facciones, es por eso que hemos encontrado técnicas de maquillaje que puedes usar para trasformar tu look.

Técnicas de maquillaje

Usa primer

El primer, es un producto que se aplica antes de la base, sirve para emparejar la textura de la piel y permite que los productos se adhieran a la superficie y duren por más tiempo. Estos productos ayudan a esconder imperfecciones dando un aspecto y textura más suave a la piel, además de que reducen la apariencia de los poros y arrugas. Dependiendo de la formula que se use, también pueden ayudarnos a matificar la piel (es decir quitarle brillo) o por el contrario a hacerla más luminosa.

Aplica la base correctamente

La base, ayuda a que la piel tenga un tono uniforme y luzca más saludable. Aplica solo un poco de producto usando una brocha o una esponja húmeda. Puedes agregar más poco a poco hasta conseguir el nivel de cobertura que deseas.

Una vez que se haya absorbido el primer puedes comenzar a aplicar tu base, la técnica que usan muchos artistas de maquillaje, es aplicar una base en crema o líquida y encima poner polvo translúcido, que se deshace de los aceites que provocan que la base se desvanezca. Esta técnica puede aplicarse no solo con el polvo traslúcido, sino que es una regla general: no se deben poner dos cremas o líquidos juntos sino una crema o líquido y un polvo.

Una vez que haz aplicado tu base debes usar un pañuelo para pasarlo delicadamente por las zonas más grasosas de tu cara para deshacerte de los residuos.

Resaltar tus facciones

Este año la moda se llena de propuestas divertidas como estampados y volúmenes en las prendas. Para complementar estas piezas, las tendencias de belleza apuntan a lo natural.

El maquillaje que resalta las facciones del rostro como las bases, el blush, el bronceador y el iluminador, no pueden faltar en tu kit. Los tonos que puedes usar, dependiendo de tu color de piel son: rosas, anaranjados, café, durazno y beige.

Maquillaje natural

Elige un color que complemente tu piel, puede ser beige, café, rosa o anaranjado y úsalo en los tonos de sombras para ojos, blush y labial. Recuerda que el iluminador es tu aliado principal para una piel luminosa y fresca.

Maquillaje para morenas

Para las chicas morenas los colores más favorecedores son los café para un look natural, los rojizos para un look más llamativo y los rosas para un look romántico. En todos los casos procura elegir los tonos cálidos y alejarte de los tonos pastel, siempre concentrando los tonos más llamativos en los ojos o labios y los más suaves en las mejillas.

Delineado

Par delinear los párpados caídos, usa un pedazo de cinta y acomódalo desde la comisura de tu párpado inferior hasta el final de la ceja. Haz una línea muy delgada y difumina con una brocha hacia la parte de arriba de la cuenca del ojo.

