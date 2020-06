Maquillaje de ojos marrones para morenas que serán tendencia este verano

Este verano trae consigo las tendencias de maquillaje que debes conocer para transformar tu look, incluso si no sales de casa. Lo mejor, es que este es el momento ideal para atreverte a experimentar con tu look, agregando tintes de color y nuevos accesorios a tu maquillaje de ojos marrones.

Esta temporada, el mundo de la belleza se llena de colores brillantes y llamativos que dan protagonismo a la mirada y que además son muy fáciles de realizar sin necesidad de ser una experta en maquillaje. A continuación te decimos cómo hacerlas paso a paso.

Maquillaje de ojos marrones para morenas: cómo resaltar tu mirada este verano

Maquillaje de ojos básico

Comencemos por las técnicas básicas que no deben faltar en todo maquillaje. Siempre riza tus pestañas y aplica mascara desde la raíz hasta la punta para una mirada más despierta y ojos alargados. Comienza por una capa ligera y ve agregando hasta obtener el look que deseas.

Puedes hacer un delineado sutil, haciendo una línea muy delgada sobre las pestañas del párpado superior y alargando la punta ligeramente en diagonal.

Maquillaje de san valentin - Pinterest

Tonos rojos

Los tonos rojizos son ideales para destacar los ojos marrón. Comienza aplicando un tono claro, ligeramente rosado sobre tu párpado y continúa con los tonos más oscuros, concentrándolos en la parte externa del párpado. Aplica un tono marrón más oscuro sobre tu párpado inferior, cerca de la línea de tus pestañas para darle profundidad a tu mirada.

maquillaje de ojos para el 14 de febrero - Pinterest

Natural

Para un maquillaje natural que destaque tu mirada, lo mejor es comenzar con tonos café claro sobre el párpado y después aplicar un tono ligeramente más oscuro en la parte del párpado que se encuentra en el área exterior de la ceja, difuminando hacia la cuenca del ojo. Para darle luz, aplica un poco de iluminador cerca del lagrimal.

Maquillaje de ojos para morenas: destaca tu mirada con tonos naturales - Pinterest

Cut crease con glitter

Para un look dramático adorna tu cut crease con un poco de brillo. Primero aplica sombras en tonos marrón del más claro al más oscuro hasta tu cuenca del ojo y difumina, después aplica corrector sobre tu párpado móvil, haz un línea gruesa con tu delineador y aplica glitter con pegamento especial y una brocha sobre la cuenca de tu ojo.

cut crease con glitter: este verano el brillo será el mejor accesorio para un look diario - Pinterest

Colores metálicos

En un maquillaje de día o de noche, las sombras y labiales metálicos serán los protagonistas. Puedes usar las sombras de un solo tono sobre el párpado para un look futurista. O usarlas para resaltar puntos específicos, como el centro del párpado móvil o el lagrimal. En el caso de los labios, puedes elegir entre fórmulas sólidas o gloss para darle un toque de brillo a un look natural.

maquillaje de ojos colorido para morenas: tonos metálicos para resaltar la mirada - Pinterest

Tonos nude

Los tonos nude combinan con todo y pueden llevarse tanto de día como de noche. Aplica los tonos más claros cerca de tu lagrimal y difumínalos hacia el centro de tu párpado. Los tonos más oscuros, concéntralos en el otro extremo de tu ojo y difumínalos hacia la cuenca de tu ojo.

maquillaje de ojos en tonos nude para un look natural - Pinterest

Delineado gráfico

Para las amantes del delineado, no hay momento mejor para demostrar tu creatividad con un maquillaje sencillo de año nuevo donde los protagonistas sean tus ojos. Puedes elegir un delineado tipo Cleopatra o ir por un clásico cat eye.

Tendencias de maquillaje: el delineado gráfico para un look moderno y único - Pinterest

