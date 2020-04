Tendencias en diseños de uñas para primavera y verano 2020

View this post on Instagram

🎯Tilt the tip of a French mani to the side for a unique take on the classic. #maniinspo #FeastYourFingers⁣ ⁣ Today’s mani inspo is from @purplenailbox ⁣ ⁣ ⁣ ⁣ ⁣ ⁣ #mani #manicure #notd #nailoftheday #nailblogger #nailstagram #nailinspo #nailartaddict #instafashion #nailart #nailpolish #nailartinspo #nailsofinstagram #naildesign #nailpolishaddict #nailporn #nailartclub #rednails #redmani #rednailart #negativespacenails #burgandynails #rednails❤️ #rednails💅🏻 #valentinesdaynails #frenchmani #frenchmanicure