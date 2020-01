5 outfits con botines que puedes usar para un look casual formal

Si aun no dominas el arte de crear un look casual formal, no te preocupes, a continuación te damos algunas ideas de cómo combinar las piezas que ya tienes en tu closet para lucir increíble, como estos outfits con botines que te sacarán de cualquier apuro.

El atuendo formal casual, es más elevado que el casual, pero menos que uno formal. Mientras que los tenis tal vez no sean lo más adecuado para este look, los pantalones de mezclilla y las playeras pueden ser una opción si las combinas de manera correcta.

Outfits con pantalón a la cintura: El truco de las famosas para lucir más altas Aprende a usar el truco preferido de las celebridades

Outfits con botines casual formal

Con mini falda

Puedes llevar un look casual formal con una mini falda y botines, siempre y cuando uses medias y lo combines con un suéter o una blusa sin escote, puedes agregar un abrigo o blazer para protegerte del frío.

Outfits con botines - Pinterest

Con blazer

Puedes transformar un look casual de jeans y playera blanca con unos botines de tacón ancho y un blazer para ir a la oficina.

Outfit casual formal mujer - Pinterest

Con falda midi

Combina tu falda midi con botines y una playera o suéter y estarás lista para ir a trabajar sintiéndote cómoda todo el día.

Outfit con falda y botines - Pinterest

Con jeans

Las mañanas con frío son el pretexto perfecto para sacar tus botines y abrigo preferidos, combínalos con jeans oscuros y accesorios en colores neutros.

Outfit con botas - Pinterest

Con vestido

Si tienes un vestido largo que no te atreves a llevar a la oficina, combínalo con un blazer, botines y tus accesorios preferidos. Puedes elegir un peinado recogido para una apariencia más formal.

vestido con botines - Pinterest

Te recomendamos en video: