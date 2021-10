5 cosas que Angelina Jolie le enseña a su hija Zahara para ser una líder

Angelina Jolie sorprendió al aparecer con su hija Zahara en el evento “Power of Women”, celebrado en Los Ángeles. La joven de 16 años sin duda ha cautivado con su carisma, su belleza y su estilo pero si algo queda claro, es que Angelina le ha enseñado a ser una mujer fuerte.

Esto se refleja en la seguridad que denota así como en el interés que tiene por seguir los pasos de su madre en su lucha por los derechos humanos y de las mujeres.

Desde niñas se nos ha enseñado que debemos ser suaves y delicadas, recatadas y con el objetivo de ser buenas madres y esposas. Crecimos pensando que hay cosas de niños y cosas de niñas y que no podemos tener “sueños locos” porque es imposible cumplirlos.

Las reglas del juego han cambiado y las madres de ahora saben lo importante que es criar niñas independientes que sean capaces de defenderse a sí mismas y sobretodo, que sean buenos líderes.

Además de ser todo un referente en la industria del espectáculo, Angelina ha sido una mujer poderosa por su labor altruista. La actriz ha transmitido este espíritu a sus hijos, especialmente a Zahara, quien suele acompañarla a eventos en los que habla de sus proyectos.

“Quienes tienen el poder de la libertad de expresión, el arma de la libertad de expresión, deben unirse para defender a quienes no lo tienen. Necesitamos voces como la de Amanda, esas luces en la oscuridad. Que arda con fiereza e ilumine el camino para los demás”, dijo Angelina Jolie durante su participación en Power of Women.

Así como Angelina, tú puedes enseñarle a tu hija a potencializar ese poder que hay en ella.

Motiva y apoya siempre a tu hija cuando hable de sus sueños

Las niñas de hoy son las líderes del mañana. Aunque suene cursi o cliché, las mujeres realmente podemos hacer cualquier cosa y debemos animar a las nuevas generaciones a seguir sus sueños desde que nacen.

Está bien soñar con cuentos de hadas y princesas pero también se vale que quiera ser una guerrera que lucha contra dragones.

Enséñale que está bien romper el molde

No permitas que tu hija se cuestione lo que es capaz de hacer, enséñale que ella puede con todo porque no hay tal cosa como “cosas de niñas” y juegos “de niños”

Hoy más que nunca es importante que tu hija sepa que ser “fuerte y valiente” no es cosa de niños y que está permitido alzar la voz para luchar por aquello en lo que cree.

Enséñale a defenderse

Es importante que desde pequeñas las niñas aprendan a no quedarse calladas ni dejarse de nadie que quiera hacerlas menos. Que nadie les haga creer que no permitir que alguien abuse de ellas por ser “el sexo débil”.

Tu hija debe saber que “ser fuerte y valiente” no es exclusivo de los niños y que defenderse también implica mantenerse firme con sus valores, creencias y ambiciones.

Enséñale a valorarse a sí misma

Tu hija debe saber que su valor no depende de lo que otros digan. Ella no tiene por qué cumplir con expectativas ajenas ni darle gusto a nadie más a que a sí misma. Cuidado con la frecuencia con la que presionas a tu hija para que haga cosas que no quiere hacer. Recuerda que tus sueños son tuyos y ella es libre de tomar su propio camino de acuerdo a los valores que le inculques.

Más de este tema

Enséñale a tu hija a no conformarse con amores a medias

Critican a la hija de J.Lo por su estilo y es momento de dejarla en paz

Publican fotos prohibidas de la hija de Sophie Turner y Joe Jonas y los fans salen a su defensa

Te recomendamos sen video