Qué hacer y qué no hacer cuando tu hija atraviesa una inseguridad

Cuando somos madres, vemos a nuestros pequeños como seres perfectos, pero debemos entender que crecer es difícil, por eso necesitamos ser empáticas en esos momentos en los percibimos a una hija insegura y con algún problema de autoestima.

Nos resulta ajeno o increíble cuando nos damos cuenta que ante nosotros está una hija con algunas inseguridades, problemas para hacer amigos, autoestima baja y deprimida.

Esto suele ser más difícil si ya dejó de ser niña y es toda una adolescente, pues esta etapa de vida es fuerte emocionalmente y deberás mostrarle todo tu apoyo, pero sin pretender controlar sus acciones.

¿Cómo actuar si tienes a una hija insegura?

Pinterest

Evita minimizar los problemas

Lo primero que debemos entender es que cada cabeza es un mundo.

Los problemas que para nosotros pueden parecer simples, básicos y hasta infantiles, para nuestra hija puede significar todo un dolor de cabeza.

Es por ello que no debemos minimizar el problema con frases como: “Ya se te pasará”, “Estás exagerando” y ¡Por favor! No uses nunca la expresión: “En mis tiempos…” para señalar que tú tuviste un pasado más difícil que ella.

Lo que debemos hacer es escuchar atentamente el problema y aconsejarla sin presionarla o querer controlar la situación.

Después de todo, es ella quien debe tomar las riendas del problema.

Si la adolescente siente que contarte sus problemas la hace sentir mejor, tendrás a una hija que tendrá más confianza en ti y buscará tu apoyo en esos momentos difíciles en vez de callarlos y afrontarlos sola.

A una hija insegura se le debe demostrar amor y comprensión

Pinterest

Esta es la clave de una buena relación, si tu hija tiene un problema, enfócate en ayudarla por muy básico que este sea.

Para ella, eso la está agobiando y es la primera vez que afronta estos sentimientos.

En estos casos, ponte en su lugar y piensa en cómo ese dilema la hace sentir y, al mismo tiempo, en las opciones para ayudarla.

Lo mejor es simplemente comentarle las diferentes opciones que se te ocurren, pero que sea ella misma la que escoja cuál le funciona mejor.

No debemos ser posesivos en este sentido, mucho menos insistentes si vemos que ella no se abre totalmente desde el primer momento.

Recalca los puntos positivos y las virtudes de tu hija

Contrarresta la mala actitud y pensamientos negativos de tu pequeña con elogios, puntos positivos, logros y destrezas en la que es mejor.

De esta manera le estaremos demostrando que podemos tener un mal día, pero eso no quiere decir que seamos malas personas.

Debemos evitar centrarnos en los aspectos negativos y dejarle claro que ella es una persona valiosa, hermosa y con muchísimo potencial.

Siempre demuéstrale apoyo y que siempre serás su fan número uno.

Ten cuidado cuando le expongas un argumento a tu hija insegura

Uno de los pensamientos más comunes cuando se pasa por esta fase es el creer que nadie la entiende ni saben cómo la hace sentir esta situación por la que está pasando.

Por esta razón, debemos hacerle entender que también fuimos jóvenes y pasamos por los mismos problemas e inseguridades.

Eso sí, nunca debemos usar este argumento para ridiculizar ni menospreciar los sentimientos de nuestra hija.

Podemos caer en el error de hacerla sentir menos o débil en comparación contigo.

Lo mejor es comentarle que ese problema es común a su edad y que también pasaste por eso.

Haz énfasis en que su problema es bastante importante, ya que le está sucediendo a ella.

De este modo, tu hija se sentirá entendida y que su problema, por muy básico que sea, es importante para ti y estás dispuesta a escucharla, aconsejarla y darle opciones para que ella tome la decisión final.

Más sobre este tema:

Así fue como Willow, la hija de Will Smith, explicó qué es el poliamor y cómo lo practica

Ritual de amor propio que puedes hacer junto a tu hija para fortalecer su seguridad y autoestima

Así ha sido la impresionante transformación de Emme, la hija de Jennifer Lopez, desde el Super Bowl

Te mostramos en video: